Waar stemmen de Turken precies over?

De president wordt niet alleen staatshoofd, maar ook hoofd van de regering. Hij kan naar believen ministers benoemen of ontslaan. De functie van premier vervalt. Wel zullen er een of meer vicepresidenten komen, die worden benoemd door de president.

De president zal meer macht krijgen over het college dat is belast met de benoeming van de hoogste rechters. Vier van de dertien rechters mag hij zelf voordragen. Wel moet het parlement zulke benoemingen bekrachtigen.

De president mag twee termijnen blijven zitten, waardoor Erdogan in principe tot 2029 aan zou kunnen blijven.

Uitvoerende macht

Het parlement verliest voor een belangrijk deel de controle over de uitvoerende macht, dat wil zeggen over de president en zijn regering. Leden verliezen de bevoegdheid een motie van wantrouwen tegen de regering in te dienen