Max Verstappen rijdt zijn eerste ronde als een videospel

Rijd je als Formule 1-coureur een van de beste races in je prille loopbaan, staat er op het erepodium geen rondemiss klaar om je te zoenen. Max Verstappen, als derde over de finish gegaan in de Grote Prijs van China, moet het doen met de zakelijke handdruk van één van de twaalf onderburgemeesters van Shanghai. En – ver na de race – met omhelzingen van drie heren op leeftijd met drankkegels en vip-passen.

Maar dat mocht de blijdschap op de koude, aanvankelijk natte en mistige zondag op het sobere circuit van Shanghai niet drukken. Verrassend derde was Verstappen geworden, achter winnaar Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari). Na een indrukwekkende inhaalrace die was begonnen vanaf de zestiende plaats op de startgrid, en waarin hij in de slotfase alles uit de kast moest halen om teamgenoot Daniel Ricciardo achter zich te houden.

Tribunes gesloopt

Dat het aantal toeschouwers in Shanghai opnieuw was gedaald, tot net onder de 100.000, was de Nederlandse coureur van Red Bull wellicht ontgaan. De tribunes bij de eerste bocht bleken gesloopt te zijn, grasvelden en zittribunes die het verst waren verwijderd van de start-finishlijn om onduidelijke reden gesloten.

Na afloop analyseerde Verstappen in rap Engels hoe hij onderweg tal van technische kwesties had opgelost, bij snelheden tot 315 kilometer per uur. Hamilton maakte rondedans na rondedans, de branie-achtige vrolijkheid van Verstappen brak door in zinnen als: „Toen ik er in de eerste ronde al negen had ingehaald, dacht ik even dat ik in een videospel was beland.” Of met een van de adrenaline en champagne blozend gezicht: „Hoe natter het circuit, hoe beter voor mij én spannender het voor jullie is.”

Voor de Nederlander was de aanloop naar de race – in de vrije trainingen en zaterdag tijdens de kwalificatietraining – teleurstellend verlopen als gevolg van mist en een niet optimaal presterende motor. Maar toen hij zondagochtend de gordijnen van zijn hotelkamer opende, klaarde zijn humeur al op: het motregende en het zou waarschijnlijk blijven regenen. Dat bleek later trouwens niet het geval. De hoop gloorde dat hij het succes van de Grote Prijs van Brazilië van vorig jaar zou kunnen evenaren, waar hij toen in een hoosbui afzakte naar de zestiende plaats om vervolgens als derde te eindigen.

Bekijk de start van Verstappen:



„Ik wist wel dat ik het beter zou doen dan verwacht, maar dat ik werkelijk op het podium zou komen had ik niet gedacht, totaal niet. Echt waar”, zegt Verstappen. Hij ruikt naar zweet en is kletsnat van de rondspattende champagne.

Meteen na de eerste ronde stelde hij vast dat het circuit snel aan het opdrogen was, maar toch op sommige plekken nat bleef, vooral in de bochten. Enkele collega’s maakten flinke schuivers, zelfs op het rechte stuk, waardoor de safetycar al vroeg in de race op de baan kwam. Verstappen: „Dat kwam eigenlijk heel goed uit want daardoor kon ik een pitsstop maken en overschakelen van softe banden naar intermediates.” Uiteraard deden andere teams dat ook, maar Verstappen reed toen al op de vierde plaats en zette vanaf die plek zijn opmars voort tot zelfs de tweede plaats achter de onverslaanbare Hamilton. Nog voordat de race halverwege was, herkende het publiek Max Verstappen als de sensatie van de dag.

De ongeveer 100.000 toeschouwers op een circuit dat plaats biedt aan 260.000 race-fans, zagen hoe Verstappen, zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo en de Duitse Ferrari-coureur Sebastian Vettel van de GP Shanghai 2017 de spannendste race sinds 2004 maakten. Veteranen in het Formule 1-circus herinnerden eraan dat in dat jaar Michael Schumacher hier een nooit gebroken record vestigde: een rondetijd van 1.32,238 minuut.

Het ontbrak aan voldoende Nederlanders op de tribune om de vele fans van Hamilton en de onder Chinese jongeren populaire Kimi Raikkonen (Ferrari) te overstemmen, maar de waardering was er zeker voor „Valsteppen”, zoals een jonge Shanghaier de naam van de nummer drie op het podium uitsprak. Hij hield het vervolgens maar op het veel eenvoudiger uit te spreken „Meix”.

Anti-corruptiecampagne

Verstappen is een te nieuw gezicht om al over een schare Chinese fans te beschikken en of hij de kans krijgt net zo populair te worden als Hamilton is de vraag. Het is nog niet zeker of de bazen van de Formule 1 het contract met de gemeente Shanghai na 2018 zullen verlengen. De populariteit van de koningsklasse in China kalft af, ook als gevolg van de anti-corruptie-campagne van president Xi Jinping en de ‘vergroening’ van het overheidsdenken.

Het viel op hoe weinig aandacht het race-evenement in de media en op de reclameposters in de stad had gekregen. Voor Verstappen, die graag in de vaak natte metropool aan de Yangtze-rivier rijdt, zou het schrappen van Shanghai een nadeel zijn op zijn weg naar een mogelijk wereldkampioenschap. Maar daar maakte hij zich zondag aan het eind van de dag geen zorgen over. Hij was na de „hoera-foto met het team van mecaniciens” al met zijn gedachten bij de Grote Prijs van Bahrein, volgende week zondag. „Het is daar helaas altijd heel erg droog’’, zo temperde hij, nuchter, alvast de verwachtingen.