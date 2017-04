Van Avermaet wint Parijs-Roubaix

Greg Van Avermaet heeft de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix gewonnen. Hij kwam in het Vélodrome van Roubaix als eerste over de finish, vlak voor de Nederlander Sebastian Langeveld en de Tsjechische Zdenek Stybar. Vanwege de vele kasseien staat de koers bekend als de ‘Hel van het Noorden’.

Viervoudig winnaar Tom Boonen kon dit jaar niet zijn vijfde titel pakken. De Nederlander Niki Terpstra heeft tijdens de koers opgegeven na een harde valpartij. Terpstra won in 2014 Parijs-Roubaix.

Afscheid

Paris-Roubaix was de laatste koers in de carrière van de Belgische wielerlegende Boonen. De 36-jarige Vlaming kondigde vorig jaar juli aan dat hij na Parijs-Roubaix op 9 april 2017 zou stoppen als professioneel wielrenner. Boonen won in zijn carrière vier keer Parijs-Roubaix. De wedstrijd in Noord-Frankrijk was tevens zijn debuutwedstrijd in 2002, toen werd hij meteen derde.

Boonen is in Vlaanderen een sportheld. Zelfs toen hij in 2008 werd betrapt op het gebruik van cocaïne bleef hij populair.

Parijs-Roubaix is een van de zogenoemde voorjaarsklassiekers. Dat zijn ééndagswedstrijden die langer zijn dan 240 kilometer. Na deze wedstrijd volgen nog de Amstel Gold Race in Nederland en Luik-Bastenaken-Luik in België. In de zomer volgen dan de Grote Rondes: de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España.