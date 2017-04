Niemand kon de afgelopen weken ontsnappen aan de Boonen-mania. Kranten vulden hele pagina’s en bijlages met het overzicht van zijn loopbaan, en de commerciële zender VTM had het briljante idee om zanger en tv-figuur Koen Wauters, die andere publiekslieveling, een jaar lang Boonen te laten volgen. De docureeks ‘My Ride, My Fight, My Life’, naar een tattoo op Boonens borstkas, is uiteraard een tv-hit.

Foto Bas Czerwinski/ANP