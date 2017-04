Marius Kimutai winnaar marathon van Rotterdam

Marius Kimutai is de winnaar van de 37ste marathon van Rotterdam. De Keniaan was de snelste in een tijd van 2.06.03 bleef daarmee ruim boven het parcoursrecord van 2.04.27 uit 2009 op naam van zijn landgenoot Duncan Kibet.

De in Somalië geboren Nederlander Abdi Nageeye liep de marathon in 2.09.34 en is daarmee de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam. Dit record stond op naam van Marti ten Kate, die in 1989 de marathon in 2.10.04 liep.

