LIVE: kansen groeien voor Verstappen in nat Sjanghai

Crash Giovinazzi! 5/56 Safety car nu wel echt de baan op want Antonio Giovinazzi knalt hard in de muur op het rechte stuk bij start-finish. Veel puin op de baan en nu duiken alle coureurs de pit in om hun pitstop te maken.

Race weer van start 4/56 De VSC is opgeschort en iedereen weer vol gas over de baan. Racevolgorde:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Ricciardo

4. Raikkonen

5. Verstappen

6. Vettel

Vettel duikt pit in De Ferrari-coureur maakt van de situatie gebruik om direct naar droog weer-banden te gaan. Ook Nico Hülkenberg (Renault), die als 7e startte, heeft dat gedaan. Ze hebben de soft-band eronder gelegd en het zóu kunnen dat zij hiermee de hele race gaan proberen uit te rijden. Mercedes en Vettel's teammaat blijven buiten.

Virtual safety car van kracht Lance Stroll (Williams) overleefde de eerste ronde niet en de VSC is van kracht: geen fysieke safety car op de baan, maar een maximum snelheidsinstructie voor de coureurs waardoor tijdsverschillen intact blijven.

En los! Lewis Hamilton behoudt de leiding direct na de start. Vettel blijft in P2, gevolgd door Bottas. Startvolgorde blijft dus intact. Maar dan volgt Daniel Ricciardo, die Kimi Raikkonen heeft ingehaald. Verstappen is als een speer gegaan en is van P16 naar P7 gegaan!

'Het is behoorlijk opgedroogd' Sebastian Vettel (Ferrari) meldt over de boordradio dat het behoorlijk is opgedroogd. De winnaar van de eerste race van 2017 kan er, net als elke coureur, voor kiezen direct naar binnen te duiken voor slicks. Palmer doet dat, hij start dus vanuit de pit. Hoe goed gaat die gok van Sainz uitpakken?

Opwarmronde Het veld rolt weg voor de opwarmronde. Iedereen op de intermediates, behalve Carlos Sainz (Toro Rosso). De oud-teamaat van Verstappen neemt de gok en start op slicks.

Het pole rondje van Hamilton Dat F1-coureurs meer doen dan alleen maar remmen, sturen en gas geven blijkt wel uit het management dat Lewis Hamilton gisteren uitvoerde tijdens zijn snelste kwalificatieronde. Van rembalansen aanpassen tot DRS bedienen, het is druk in zo'n cockpit: https://www.youtube.com/watch?v=Ufyx9dD6yqI

Banden De grote vraag is op welke band de coureurs gaan starten. Het is momenteel droog in Sjanghai, maar de baan is nog nat. De keuze zal gemaakt moeten worden tussen de droog weer-band (de rpofielloze slicks) en de intermediate; de band waar wel wat profiel op zit voor natte omstandigheden waarin het niet zwaar meer regent. Zolang het droog blijft, zal de baan sneller geschikt worden voor slicks. Starten op die band kan zomaar een pitstop schelen, maar als blijkt dat het toch nog te nat is voor de slick rijden de wagens die gekozen hebben voor de intermediates veel snellere ronden.

Verstappen drie plaatsen naar voren Ten opzichte van de teleurstellende kwalificatie gisteren van Max, heeft de 19-jarige Nederlander drie startposities cadeau gekregen. Eerst verdwenen Jolyon Palmer (Renault) en Romain Grosjean (Haas) voor zijn neus nadat zij straf kregen voor te weinig afremmen in een gevaarlijke situatie die ontstond na de crash van Antonio Giovinazzi (Sauber). En nu blijkt dat de Italiaan een versnellingsbak moest wisselen na die crash en dat betekent vijf plaatsen terug op de grid. Verstappen start nu niet als 19e maar als 16e.

Wat verwachten we van Max? In voorbeschouwing op de GP van China bekeek NRC met Jan Lammers wat nu de reële verwachtingen mogen zijn van Max Verstappen nadat in Australië bleek dat de Red Bull toch wel wat tekort komt ten opzichte van Mercedes en Ferrari.