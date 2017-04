‘Jonge vent’ wordt in razend tempo complete coureur

De indrukwekkendste coureur in Shanghai had op het podium geen naam. Even was hij ‘deze knul’, ‘deze jonge vent’. Max Verstappen werd nog net niet door winnaar Lewis Hamilton bij zich getrokken voor een aai over zijn bol. „Deze knul? Je noemt me altijd ‘deze knul’”, lachte Verstappen, zijn plaagstoot net zo effectief als de onvoorstelbare inhaalrace die hem zijn plek naast de Brit had bezorgd. „O, is dat zo?”

Cabaret natuurlijk, want Hamilton is een grote fan van Verstappen, hij verdedigde hem de afgelopen jaren zelfs wanneer de andere coureurs kritiek hadden. Maar soms krijg je het gevoel dat de negentienjarige Nederlander, ondanks zijn inmiddels acht podiumplekken en ruim twee jaar ervaring, inderdaad nog steeds als ‘die jonge vent’ wordt gezien. Het zal met ongeloof te maken hebben.

Wat Verstappen zondag in China deed, was van zeldzame klasse. Hij is inmiddels verantwoordelijk voor de meeste memorabele momenten van de afgelopen seizoenen in de Formule 1. In een nog niet zo ver verleden was alles wat Verstappen deed vaak succesvolle, soms overmoedige jeugdige branie. Inmiddels is hij de volwassen coureur die de races simpelweg beter rijdt en leest dan de meesten.

Wie anders zorgde er eigenhandig voor dat de nasmaak van die bloedeloze seizoensouverture – nee, van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 in Melbourne – verdween. Bevochtig een circuit en Verstappen glijdt swingend door het drukke veld alsof het zich alleen voor hem opent. „We moeten maar eens naar video’s van hem gaan kijken”, zei Hamilton, die net als vorig seizoen op het circuit Interlagos in São Paulo weinig meekreeg van Verstappens opmerkelijke opmars.

Racespektakel

De nieuwe bredere en snellere auto’s maakten er in Australië een dodelijk saaie optocht van. Coureurs beklaagden zich over hoe moeilijk inhalen was, iets wat al gevreesd werd. Niets daarvan in China, al werd er alsnog minder ingehaald dan gebruikelijk en hielp het natte circuit in het begin ook mee. Het gebruikelijke inhalen op de lange rechte stukken, met behulp van DRS, lukte verrassend slecht. Dat vraagt een andere instelling van de coureurs en meer lef dan op andere plekken. Dat was in China meteen te zien. Met – ook hier – Verstappen voorop, al was de mooiste inhaalactie van Sebastian Vettel, die voor een spectaculair wiel-tot-wielgevecht met Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo zorgde: fel, maar eerlijk racen in het heetst van de strijd.

Eerlijk racen was ook het eerste echte voorproefje dat we kregen van de strijd binnen Red Bull zelf. Vorig seizoen kwam Verstappen pas in Barcelona bij het team, in mei, dit jaar vecht hij met Ricciardo vanaf de eerste race om de eer binnen het team zelf. De Australiër, meer ervaren, is de officieuze kopman. Red Bull laat ze echter keurig tegen elkaar racen. Vooralsnog staat het 2-0 voor Verstappen.

In Melbourne viel Ricciardo uit en werd Verstappen vijfde; in China werd Ricciardo vierde, achter Verstappen, die als zestiende was gestart. De twee streden in de slotfase van de race zondag om een podiumplaats, maar Ricciardo – hoewel sneller – kwam niet langszij. Inhalen had er nooit ingezeten, zei hij nadien.

Plek drie en vier waren meer dan waar Red Bull dit weekend van had durven dromen, zelfs wanneer Verstappen geen motorproblemen had gehad in de kwalificatie. Tot een grote motor-upgrade in juni in Canada zou het vooral sprokkelen worden; de auto van het team is lang zo goed niet als die van Mercedes en Ferrari. De racecondities in Shanghai vertekenden dit. Mooi meegenomen voor Red Bull, maar ze waren wel zo eerlijk dat meteen te erkennen. „Natuurlijk is het podium mooi, maar we zijn nog steeds niet goed genoeg om dat op pure snelheid te halen”, zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

Die pure snelheid is nog steeds hoger bij Mercedes en Ferrari. De race in Shanghai bevestigde dat het dit seizoen weleens kan uitlopen op een zeer interessante tweestrijd tussen Hamilton en Vettel. De Duitser, viervoudig wereldkampioen, bleef de Brit, drievoudig wereldkampioen, in Melbourne voor. In Shanghai was het andersom. Als Vettel nu wat meer geluk had gehad met zijn pitstopstrategie in het begin, was het spannender geworden. De twee ontlopen elkaar in snelheid niet. Zo’n strijd kan de Formule 1 dit jaar goed gebruiken, net als meer van het soort races dat Verstappen reed. Die deelde op Instagram nog een laatste vriendelijke sneer uit naar Hamilton. „Deze ‘knul’ is heel, heel erg blij met zijn race.”