Explosief in centrum Oslo, verdachte aangehouden

In het centrum van Oslo is een explosief gevonden dat door de politie onschadelijk is gemaakt. Dat meldt de Noorse politie op Twitter. In verband met de vondst van het explosief is één iemand aangehouden.

oslopolitiops Politiet i Oslo OPS Grønland: Vi har sperret av et større område da vi har funnet en bombeliknende gjenstand. Vi kommer tilbake med mer. 8 april 2017 @ 20:35 Volgen

Het explosief werd zaterdagavond laat gevonden in de buurt van het Groenland-metrostation. Een aantal bars in de populaire buurt met dezelfde naam werd ontruimd, waarna de explosievendienst van de politie het voorwerp onschadelijk maakte. Een journalist van Reuters hoorde daarbij een luide knal.

‘Relatief klein’

Over de verdachte wil de Noorse politie nog niks kwijt. Eerder op de avond werd al wel gemeld dat het erop leek dat de kracht van het explosief relatief klein was. De Noorse politieveiligheidsdienst PST heeft het onderzoek overgenomen van de politie, meldde het op Twitter.

In Noorwegen is zijn de autoriteiten sinds vrijdag extra alert nadat in buurland Zweden een truck een winkel binnenreed. Bij die vermoedelijke aanslag vielen vier slachtoffers.