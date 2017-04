Dit zijn de apotheoses van de laatste tien eredivisieseizoenen

Het liep anders. AZ, waar doelman Boy Waterman na achttien minuten rood kreeg, verslikte zich in degradatiekandidaat Excelsior (2-3). PSV won zelf in eigen huis ruim met 5-1 van Vitesse, terwijl Ajax uit bij Willem II niet verder kwam dan een 2-0 overwinning. Het doelpunt van aanvoerder Philip Cocu in de 77ste minuut was daarom allesbeslissend.

Trainer Ronald Koeman werd na de titel met Ajax in het seizoen 2003-2004, voor de tweede maal kampioen van Nederland.