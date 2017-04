Motorprobleem nekt Verstappen in kwalificatie GP China

Formule 1-coureur Max Verstappen start zondag in de Grand Prix van China van de negentiende plek. De Nederlander kampte tijdens de kwalificatie zaterdagmorgen met een probleem aan zijn motor. Op het circuit in Sjanghai speelt motorvermogen een belangrijkere rol dan op veel andere banen, waardoor Verstappen kansloos was voor een goede klassering.

Al tijdens zijn eerste rondjes merkte Verstappen dat er iets aan de hand was met zijn materiaal. “Ik hoor dat er iets niet goed is met de motor”, zei hij over de boordradio tegen zijn Red Bull-team. Een snelle check in de pits verhielp het probleem niet. Verstappen moest vervolgens zijn laatste poging een betere rondetijd te rijden staken, door een crash van de Italiaan Antonio Giovinazzi.

Mist

Vrijdagochtend was Verstappen in de eerste trainingssessie nog de snelste. Die uitslag gaf echter een vertekend beeld: door dichte mist reden de meeste coureurs maar een paar ronden. De tweede vrije training, op vrijdagmiddag, ging zelfs helemaal niet door. Door de mist kon de traumahelikopter niet opstijgen, mocht dat in het geval van een crash nodig zijn. Zaterdagochtend was de mist weg, en konden de coureurs voor de derde trainingssessie wel de baan op. Toen eindigde Verstappen als zesde.

De Grand Prix van China start zondagmorgen om acht uur Nederlandse tijd.