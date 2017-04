Snoepautomaat

„In de pauzes op school heb je achterin de banken. Die zijn meer van de populaire kinderen. Hoe verder je naar achteren gaat, hoe populairder. Bij de snoepautomaat zitten de jongens. Ik loop meestal een beetje rond. Mijn klas is een sportklas, dan sport je vier keer per week. En een ‘dakpannenklas’, dan krijg je bij elke toets een tl-cijfer en een havo-cijfer. Ik wil heel graag naar de havo. Ik denk dat je leukere banen hebt, en meer keus. Recherche lijkt me leuk. Ik kijk vaak Engelse misdaadseries met mijn opa. En Moordvrouw.”

Arabier

„Ik heb twee paarden. Mijn moeder reed paard van jongs af aan. Toen ik zes was, wilde ik ook. Toen ik tien was kreeg ik een pony. Daar werd ik te groot voor. Nu heb ik een paard, Ganymedes. De vorige eigenaar heeft hem die naam gegeven. Het is een ruin, een Arabier. Als ik niet te veel huiswerk heb ga ik elke dag naar de manege. Ik doe een keer per maand een wedstrijd, vooral dressuur. Hij kan ook springen maar daar hou ik niet zo van. Je krijgt heel erg een band met je paard. Hij gaat dingen voor je doen die hij voor een ander niet doet. Bij mij is hij ontspannen. Bij mijn moeder kan hij erg schrikken. Of hij gaat tegenstribbelen als zij een opdracht geeft. Bij mij doet hij dat niet.”

Guinée

„Ik woon alleen met mijn moeder. Ze is niet streng, wel duidelijk. Je mag niet liegen. Vertrouwen is het belangrijkst, dan laat ze me vrij. Mijn opa en oma eten drie keer per week bij ons. Zij koken vaak. Door hen word ik meer verwend, ik ben hun enige kleinkind. Om het weekend ben ik bij mijn vader. Vergeleken bij andere vaders is hij… losser. Hij kijkt op de dag wat hij gaat doen. Bij vriendinnen zie ik vaders heel gestructureerd leven. Dat heeft hij helemaal niet, hij doet gewoon waar hij zin in heeft. Hij komt uit Guinée. Daar ben ik nog nooit geweest. Ik zou er wel een keer naar toe willen, gewoon om familie te zien.”

Geen ruzie

„Mijn ouders zijn gescheiden toen ik twee of drie was. Ik heb er echt geen probleem mee. Ze hebben een goede band, geen ruzie, heel relaxed. Ik zie het niet voor me dat ze weer samen zouden zijn. Ik zou dat best wel raar vinden.”

Tekst Foto

Dit zegt haar moeder Naam: Aysha Condé (14), 2 vmbo/havo Woont met: moeder Vader: personal trainer Moeder: hr-adviseur