‘Internationale coalitie stopt met luchtaanvallen Syrië’

De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten die in Syrië doelwitten van Islamitische Staat (IS) bombardeert, stopt voorlopig met zijn operaties in het land. De Belgische minister van Defensie, Steven Vandeput, heeft dat tegenover verschillende Belgische media gezegd. België is onderdeel van de internationale coalitie.

“Alle luchtactiviteiten in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat zijn tot nader order opgeschort”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie tegenover persbureau Belga. Hoe lang de bombardementenstop van kracht blijft, is niet bekend. België blijft volgens Belga nog wel boven Irak vliegen.

Luchtruimakkoord

Nadat de VS in de nacht van donderdag op vrijdag een luchtmachtbasis in Syrië bombardeerden, kondigde Rusland aan het luchtruimakkoord met Washington in te trekken. Deze overeenkomst, die uit 2015 dateert, was in het leven geroepen om te voorkomen dat Rusland en leden van de internationale coalitie elkaar zouden bestoken. Het opschorten van deze overeenkomst is de reden dat de internationale coalitie tijdelijk stopt met de operaties.

De VS bombardeerden de luchtmachtbasis als vergelding voor de vermoedelijke gifgasaanval van het Syrische regime eerder deze week, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Assad en veroordeelde deze actie sterk.

Tot deze zomer bombardeerde Nederland ook in Syrië. Na 1 juli nam België het over.