Honderden mensen protesteren tegen anti-homogeweld

In verschillende steden in het land zijn zaterdag honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen anti-homogeweld. De grootste demonstratie vond plaats in Arnhem, waar volgens persbureau ANP zo’n 2.500 mensen bij aanwezig waren. Ook in Eindhoven en Den Haag waren enkele honderden mensen op de been.

Aanleiding voor de demonstratie is de mishandeling van een homokoppel vorig weekend in Arnhem. Zondagmorgen zou het stel zijn aangevallen, naar eigen zeggen omdat het hand in hand liep waarna een woordenwisseling volgde met een groepje van vijf jongens. De woordenwisseling escaleerde en een van het homostel verloor vijf tanden; hij zou zijn aangevallen met een betonschaar.

Regenboogvlaggen

De twee slachtoffers waren ook zaterdag aanwezig bij de demonstratie in Arnhem. De toegestroomde betogers hadden regenboogvlaggen meegenomen en droegen borden met teksten als “Liefde is sterker dan een betonschaar”, meldt ANP. Veel demonstranten liepen hand in hand om hun afschuw van anti-homogeweld te tonen, in navolging van de hand-in-handactie die tv-presentatrice Sonja Barend vorige week startte. Onder anderen D66-leider Alexander Pechtold was zaterdag in Arnhem bij de protestactie.

Alle vijf verdachten van de mishandeling van het homostel zijn inmiddels weer vrijgelaten. De twee advocaten van de minderjarige jongens zeggen dat het geweld niets met de geaardheid van de twee te maken had, en dat één van de slachtoffers de eerste klap uitdeelde.