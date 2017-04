Woutertje Pieterse Prijs voor ‘Stella’

Illustrator en schrijver Gerda Dendooven heeft voor haar kinderboek Stella, ster van de zee de Woutertje Pieterse Prijs 2017 gewonnen. Dat werd zaterdagmiddag bekendgemaakt in Amsterdam, waar de uitreiking plaatsvond van de jaarlijkse kinderboekenonderscheiding met het grootste prijzengeld (15.000 euro). De Woutertje Pieterse Prijs werd dit jaar voor de dertigste keer toegekend, het was pas de vijfde keer dat een boek van een Vlaamse maker won.

Stella, ster van de zee vertelt het nieuwe sprookje van een visserspaar dat op een dag een meisje in hun netten aantreft – ze adopteren haar en ze wordt deel van de gemeenschap. Totdat blijkt dat ze een reuzenkind is, dat zo snel groeit dat ze in deze omgeving eigenlijk ‘niet past’, en vertrekt. De jury roemde het als “een tijdloos verhaal dat tegelijkertijd dicht op de huid van de actualiteit geschreven is” – in interviews heeft Dendooven gezegd dat haar boek geïnspireerd was op de actualiteit van verdronken bootvluchtelingen. Stella, ster van de zee vertelt “in dansende taal en robuuste beelden een verontrustend verhaal”, aldus de jury.

Bekijk hier een aantal pagina’s uit Stella, ster van de zee (de tekst loopt door onder de foto’s)

Het is de eerste grote Nederlandse prijs voor Gerda Dendooven (1962), die vooral werkzaam is als illustrator. Stella is het tiende boek waarvoor zij zowel het verhaal schreef als de tekeningen maakte - voor het eerst wordt nu de combinatie bekroond. Eerder viel ze voor haar tekeningen in de prijzen met Takkenkind (2012), waarvoor ze het Zilveren Palet won, en voor haar tekst in Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam (2009) kreeg ze een Zilveren Griffel. Twee jaar geleden ontvingen haar illustraties in De gans en zijn broer van Bart Moeyaert ook een nominatie voor de Woutertje Pieterse Prijs.

Dendooven werd vooraf niet gezien als de gedoodverfde winnaar – het jeugdboek Hoe Tortot zijn vissenhart verloor van Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda gold als favoriet, zoals ook vrijdag in NRC. De nominaties vielen dit jaar op omdat er geen enkel niet-geïllustreerd boek onder de kanshebbers was. De Woutertje Pieterse Prijs is van oudsher voor de schrijver én de tekenaar, waar de andere belangrijke kinderboekenprijs, de Gouden Griffel, alleen de tekst bekroont.