‘Frontex waarschuwt dat Turkijedeal in gevaar is’

Het Europese grensagentschap Frontex waarschuwt dat het vluchtelingenakkoord tussen Turkije en de Europese Unie (EU) in gevaar is. Dat blijkt uit interne documenten die in het bezit zijn van de Duitse krant Welt am Sonntag.

In maart 2016 kwamen de EU en Turkije overeen samen te werken bij het terugdringen van de vluchtelingenstroom richting Europa. Turkije beloofde haar kustgrenzen beter te bewaken en alle vluchtelingen die de oversteek naar Griekenland alsnog maken terug te nemen. In ruil daarvoor krijgt Ankara uit Brussel geld voor de opvang van vluchtelingen. Bovendien heeft de EU beloofd voor iedere teruggestuurde migrant een vluchteling op te nemen die al in Turkije is. Die laatste afspraak wordt maar beperkt nagekomen: per 15 maart waren slechts 9.971 van de beloofde 66.400 mensen gehaald.

Uit de documenten die Welt am Sonntag in handen heeft blijkt dat Frontex zich grote zorgen maakt over de veranderende houding van Turkse autoriteiten na de mislukte coup in juli van 2016. Zowel de inzet van de Turkse veiligheidsdiensten als die van de kustwacht zijn sindsdien flink op de proef gesteld. Frontex vreest nu dat daardoor de deal met Turkije in gevaar komt.

“De verstoringen [als gevolg van de nawerking van de mislukte coup] kunnen het vermogen van de Turkse diensten de instroom te beperken beïnvloeden. Dat roept vragen op over de toekomstbestendigheid van de overeenkomst.”

Terroristen

Ook waarschuwt Frontex voor problemen met de identificatie van migranten bij de Europese buitengrenzen. Volgens Frontex worden de meeste migranten weliswaar geregistreerd in zogeheten hotspots, maar door het ontbreken van documentatie blijft het identificeren van migranten alsnog een “grote uitdaging”. In dat verband maakt Frontex zich ook zorgen om terroristen die vermomd als vluchtelingen Europa binnen kunnen komen. Door het ineenstorten van terreurbeweging Islamitische Staat, keren Europese jihadisten terug naar hun thuisland. De activiteiten van de grenswacht moet daarom worden opgeschroefd, aldus Frontex.