ETA leidt politie naar wapendepots

De Baskische terreurbeweging ETA heeft op zaterdagochtend in het Franse Bayonne de plaatsen van twaalf wapendepots bekendgemaakt. De precieze locaties worden niet openbaar gemaakt, maar waarschijnlijk bevinden de meeste depots zich in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques. Hiermee zet de ETA een belangrijke stap op weg naar de definitieve ontmanteling van de organisatie.

De ETA, die in 1959 werd opgericht, kondigde in 2011 al het einde van de gewapende strijd aan. Die had aan 829 mensen het leven gekost. In de jaren die daarop volgden liepen verschillende gesprekken om de wapens in te leveren op niets uit. In februari van dit jaar besloten de overgebleven kopstukken van de terreurorganisatie vanuit de cel dat nu dan toch eenzijdig en zonder tegenprestatie te doen.

Ram Manikkalingam, de voorzitter van een speciaal comité, kondigde op zaterdagochtend aan dat hij de informatie van de ETA ontvangen had. Die is daarna doorgespeeld aan de Franse autoriteiten. De Spaanse justitie heeft gevraagd de wapens te mogen onderzoeken. Nog altijd zijn meer dan tweehonderd ETA-moorden onopgelost.

De komende weken of maanden zal de toekomst van de ETA duidelijk moeten worden. Het is de verwachting dat de terreurbeweging zal worden opgeheven. In de Spaanse en Franse gevangenissen zitten nog altijd zo’n 350 ETA-leden vast.