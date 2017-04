We zitten weer bij onze pa, hij is 86 en licht dementerend. Voor een kleine behandeling moest hij naar het ziekenhuis. De verpleegster vraagt welke datum zijn verjaardag is, en welke maand.

Dat kan hij beantwoorden.

Dan vraagt ze: „welk jaar?”

Hij, olijk lachend: „élk jaar”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke ervaring of een anekdote, in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl