De ex-punker die naar het front in Syrië vertrok

Hij werkte in een bloemenzaak in San Francisco, zag eruit als een typische hipster en speelde in een punkband. Brace Belden was misschien wel de laatste persoon die je met een groot machinegeweer aan de frontlinie zou verwachten. Toch is dat precies waar hij belandde. Eind 2016 vertrok Belden namelijk naar Syrië, om daar aan de zijde van de Koerdische YPG tegen IS te vechten.

New York Magazine tekende Beldens verhaal op in deze longread. Het artikel vertelt hoe Belden, die altijd al politiek geëngageerd was geweest, als jonge twintiger tijdens het afkicken van zijn drugsverslaving in de ban raakt van de Koerdische vrijstaat Rojava. In die autonome regio in het noorden van Syrië draait alles om een ideologisch mengsel van communisme, feminisme en anarchisme - precies het soort utopische samenleving waar de radicaal linkse Belden in gelooft.

LENIN_LOVER69

Tegelijk is hij op internet actief in de zogeheten Dirtbag Left-gemeenschap, een groep uiterst linkse twitteraars en forumbezoekers die elkaar onder meer vinden in hun steun voor de socialistische politicus Bernie Sanders. Onder het pseudoniem LENIN_LOVER69 neemt hij het op Twitter onder meer op tegen journalisten die in zijn ogen het status quo verdedigden.

Langzaam raakt Belden ervan overtuigd dat hij niet alleen online voor zijn idealen wil vechten, maar ook in het echt. Daarom besluit hij zich bij de gelederen te voegen van de Koerdische YPG-militie, die Rojava verdedigt tegen IS. Tegen zijn vriendin en familie zegt hij dat hij humanitair werk gaat doen.

Belden blijkt niet de enige buitenlander die zich bij de YPG-strijdkrachten heeft aangesloten. Sinds de Koerden in 2014 een IS-aanval op de stad Kobani afsloegen, kwamen er al talloze westerlingen richting Rojava, voornamelijk ex-soldaten. In Beldens eenheid zit een 52-jarige Britse acteur die nog een bijrol speelde in een Pirates of the Caribbean-film. En een man die Tim de Kannibaal genoemd wordt, omdat hij op de afgerukte voet van een dode IS’er heeft gekauwd.

Pyjama-avondje

Onder zijn linkse activistenvolgers op Twitter groeit Belden al snel uit tot een held. Dat heeft hij vooral te danken aan de cynische, nuchtere en vaak humoristische tweets waarmee hij het leven aan het Syrische front becommentarieert. “Het is eigenlijk mijn plicht om nu goed op te letten, maar mijn plicht om altijd online te zijn is belangrijker. Hopelijk heeft IS een pyjama-avondje”, twittert hij terwijl hij op wacht staat.

Beldens lichtzinnige getwitter komt hem ook op kritiek te staan. Sommige mensen vinden dat hij een lolletje maakt van een oorlog waarin honderdduizenden het leven hebben verloren. Ook in zijn eigen kamp is niet iedereen fan van van hem: een aantal online-communisten betwijfelt of Belden wel recht in de leer is, nu hij met de door de Amerikanen gesteunde YPG meevecht.

Maar ondanks dat het leven aan het front vaak tergend saai is, blijft de heilsbelofte van Rojava zijn aantrekkingskracht op Belden uitoefenen.

“Ik wil meedoen aan een echte revolutie. Het is gewoon een geweldig gevoel, een soort energie die ik in het dagelijks leven niet kan oproepen. Het voelt alsof je echt leeft.”