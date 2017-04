Beruchte Nederlandse vleeshandelaar opgepakt in Spanje

De Nederlandse vleeshandelaar Jan F., die in 2012 al eens werd veroordeeld voor betrokkenheid bij grootschalige paardenvleesfraude, is deze week in Spanje opnieuw gearresteerd. De reden van zijn arrestatie is volgens de Spaanse krant El Pais dat hij de spil is in een nieuw ontdekt internationaal paardenvleesschandaal.

El Pais schrijft dat de 67-jarige Nederlander de leider is van een bende die gestolen en zieke paarden liet slachten voor consumptie. Dit vlees is volgens de krant terechtgekomen in supermarkten in België, Italië, Roemenië, Frankrijk en Nederland. De politiediensten in deze landen werkten mee aan het onderzoek van de Spaanse politie en Europool. De Spaanse autoriteiten arresteerden deze week in totaal 25 mensen.

‘Misdaden tegen de volksgezondheid’

De arrestanten worden volgens El Pais beschuldigd van “misdaden tegen de volksgezondheid”, valsheid in geschrifte, het deelnemen aan een criminele organisatie en het witwassen van geld.

In 2012 werd F. al eens veroordeeld in een vleesfraudezaak. Hij kreeg een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, omdat hij Zuid-Amerikaans paardenvlees verkocht als halal geslacht Nederlands rundvlees.

In 2013 werd de onderneming van Jan F. Draap - het omgekeerde van paard - in verband gebracht met een nog veel groter paardenvleesschandaal. Met Draap zou hij paardenvlees als rundvlees verkocht hebben, dat vervolgens opdook in kant-en-klaargerechten in Zweden, Ierland, Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië. F. is hiervoor in Nederland niet veroordeeld.

‘Geen concrete aanwijzingen verdacht vlees in Nederland’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt geen concrete aanwijzingen te hebben dat “verdacht vlees” in de Nederlandse schappen terecht is gekomen. Een woordvoerder zegt op de hoogte te zijn van het Spaanse onderzoek, en dat de NVWA in nauw contact staat met zijn Spaanse collega’s.