Zo kun je meer uit je spaargeld halen

Let wel goed op de voorwaarden die een bank stelt. Zo krijg je bij Knab alleen die 0,65 procent als je er ook een betaalrekening hebt – en die kost minimaal 60 euro per jaar. Heb je die niet en wil je niet al je betalingsverkeer overhevelen, dan kun je beter zakendoen met nummer twee op de lijst, ASR. Een kapitaaltje van 10.000 euro is daar na een jaar gegroeid tot 10.060 euro. Bij Knab zou je maar vijf euro rijker zijn geworden, met 10.005 euro op je rekening: 10.065 euro min die 60 euro.

Er zijn vele aanbieders en je hoeft echt niet met nul of een miezerige 0,1 of 0,3 procent rente genoegen te nemen. Maar liefst vier banken geven meer dan een half procent rente en nog negen aanbieders zitten precies op die 0,5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van MoneyView en de Consumentenbond afgelopen maand. Knab eindigde met Kwartaal Sparen bovenaan met 0,70 procent rente, ASR werd tweede met 0,60 procent. Sommige aanbieders hebben wel de rente alweer verlaagd sinds deze test, zoals Knab, dat nu op 0,65 procent zit. Check dit op spaarrente.nl of op de site van de Consumentenbond .

Kies voor een buitenlandse aanbieder

Zestien jaar lang lag de Nederlandse spaarrente boven het Europese gemiddelde. Maar sinds vorig jaar zomer zijn spaarders beter af over de grens, blijkt uit cijfers van de ECB. Dat wil nog niet zeggen dat het verstandig is om je spaargeld te verkassen. Check eerst op de website van de buitenlandse aanbieder of die onder het depositogarantiestelsel in zijn land valt. En of die je spaartegoed volledig uitkeert als de bank failliet gaat – in euro’s. Een andere valutasoort kan namelijk minder waard zijn of worden.

Zelfs als een bank aan deze voorwaarden voldoet, kun je je spaarcenten nog (deels) kwijtraken. Icesave viel keurig onder de IJslandse depositogarantieregeling, maar toen die bank failliet ging, had de IJslandse overheid onvoldoende geld om alle spaarders hun geld terug te betalen. Onze overheid heeft de Nederlanders onder hen toen gered, maar waarschuwde sindsdien meermalen dat het dit niet nog eens doet. Kies dus zorgvuldig. Venezuelaanse banken bieden 16 procent rente en Rusland 7 procent, zo valt te lezen op deposits.org. Maar de economische- en politieke situatie in die landen is verre van stabiel. Als een bank omvalt, is het bovendien handig om niet te ver weg te wonen en de lokale taal te spreken, om zo nodig live met de toezichthouder van je bank te communiceren. Anders kan het wel eens tergend lang duren voor je je geld terug hebt.

Weet dat banken in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 2,5 procent spaarrente geven, die in Ierland 1,35 procent en die in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk 1 procent. Vaak kunnen inwoners van andere landen bij hen echter geen spaarrekening openen. Maar bij de Engelse internetbank B kan je wél terecht, gratis, en krijg je 0,75 procent rente per jaar. Dat wordt vanaf 2 mei 0,50 procent, maar wellicht blijkt dat een interessant aanbod als de tarieven van Nederlandse banken de komende tijd verder dalen.

In Frankrijk bieden de meeste banken een spaarrekening aan tegen 0,75 procent rente, die ook openstaat voor mensen buiten Frankrijk: de Livret-A. De rente is zo hoog omdat de Banque de France (die ook de rente vaststelt en slechts tweemaal per jaar wijzigt) deze zwaar subsidieert. Om een Livret-A te openen, moet je je wel live melden bij een Franse bank. Misschien stond er al een vakantie in Frankrijk gepland? Vergeet niet om naast je identiteitsbewijs een inschrijvingsbewijs van je gemeente mee te nemen en een recente belastingaanslag.

Mogelijk is de Duitse internetbank N26 ook een optie. Die begint binnenkort met spaarrekeningen (rentepercentage nog onbekend) en een rekening openen is er een eitje en kan volledig in het Engels.