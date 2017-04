'Geen extra maatregelen Nederland' De vermoedelijke terreurdaad in de Zweedse hoofdstad Stockholm is voor Nederland geen reden voor extra maatregelen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof meldt dat op Twitter: DickSchoof DickSchoof Stockholm: heeft alle kenmerken van #terrorisme , volgens Zweedse politie. Meerdere doden, opnieuw vrachtwagen. Geen extra maatregelen NL 7 april 2017 @ 14:35 Volgen

Zweedse koninklijke familie reageert De Zweedse koninklijke familie heeft een verklaring uitgegeven over de gebeurtenissen, waarin zij zeggen geschokt te zijn. "We volgen de ontwikkelingen en onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families."

Toch geen schoten Fridhemsplan Op het Fridhemsplan in Stockholm - een andere locatie dan waar de truck op de mensen inreed - zijn toch geen schoten gelost. Eerder op vrijdag meldden verschillende Zweedse media dat daar geschoten zou zijn, maar het Zweedse persbureau TT zegt dat dit niet het geval is. De politie kan tegenover Reuters ook niet bevestigen of de arrestatie die eerder gemeld werd, verband houdt met de mogelijke terreurdaad. De truck is inmiddels doorzocht op explosieven. Aftonbladet meldt dat niets is aangetroffen.

Arrestatie, maar onduidelijk of het te maken heeft met aanslag Tegenover de Zweedse publieke omroep SVT is de aanhouding van één persoon bevestigd, maar de relatie van deze verdachte tot de aanslag is vooralsnog onduidelijk.

Zweedse politie nu ook aanwezig in Centraal Station De Zweedse politie is nu ook met zware wapens volop aanwezig in het Centraal Station in Stockholm, dat op enkele honderden meters afstand ligt van de kruising waar de mogelijke terreurdaad plaatsvond.

Politie bevestigt: drie doden, acht gewonden Tegenover de Zweedse publieke omroep bevestigt de politie dat er minstens drie doden zijn gevallen en acht gewonden. “Zweden is aangevallen. Alles wijst op een terreurdaad”, zei de Zweedse premier Löfven tegenover de zender.

Alle winkels in omgeving pand ontruimd, mogelijk explosieven De Zweedse publieke omroep meldt dat alle winkels in de buurt van de kruising waar de mogelijke aanslag plaatsvond door de politie worden ontruimd. De aanwezige politie loopt in kogelvrije vesten rond. In de vrachtwagen zouden mogelijk explosieven liggen, maar tot dusverre is er geen ontploffing geweest.

'Alles wijst op terreurdaad' Volgens de Zweedse premier Stefan Lofven wijst alles op een terreurdaad, meldt Reuters.

'Vrachtwagen gestolen bij uitladen' De vrachtwagen werd eerder op de dag gestolen. Iemand sprong in de cabine en reed weg, terwijl de chauffeur bezig was uit te laden voor restaurant Caliente, zegt een woordvoerder van brouwerij Spendrups tegen SVT, de Zweedse publieke omroep.

Politie met gasmaskers op locatie van mogelijke aanslag Stockholm Foto AFP

Schoten op ander plein in Stockholm, persoon aangehouden Op een andere locatie in Stockholm, het Fridhemsplan, heeft de politie schoten afgevuurd, bevestigt ze tegenover Aftonbladet. Het is nog onduidelijk of deze schoten te maken hebben met de aanslag op Drottninggatan. Volgens boulevardblad Expressen zou er iemand zijn aangehouden. De autoriteiten spreken van een mogelijke terreurdaad.

'Vrachtwagen gestolen bij bar in Stockholm' De vrachtwagen die op de mensenmenigte inreed in het centrum van Stockholm was van brouwerij Spendrups. Volgens de Zweedse publieke omroep SVT was deze gestolen bij een bar in de hoofdstad.

Zweedse politie: mogelijk schoten afgevuurd De Zweedse politie zegt dat het informatie heeft ontvangen over afgevuurde schoten, maar kan dit nog niet bevestigen, meldt Reuters. De politie gaat uit van een terreurdaad. Er wordt uitgegaan van ten minste twee doden en vele gewonden.

Metroverkeer Stockholm stilgelegd SL, de maatschappij die de metro in Stockholm exploiteert, heeft alle metroverkeer in de stad stilgelegd. De straat waaraan het warenhuis ligt dat geramd is door de truck, waarbij de gewonden en doden zijn gevallen, is afgezet. De politie heeft ook Kulturhuset, een groot pand vlakbij met onder meer een openbare bibliotheek, ontruimd.

Vrachtwagen reed in op warenhuis Åhléns De vrachtwagen is ingereden op de pui van het warenhuis Åhléns, dat aan de Drottninggatan-straat ligt in het centrum van Stockholm:

'Veel gewonden' Hoeveel doden en gewonden er precies bij het incident gevallen zijn, blijft vooralsnog onbekend. Reuters meldt op basis van de Zweedse politie dat er twee mensen zijn omgekomen en dat velen gewond zijn geraakt.

'Honderden mensen op de been' Een radioverslaggever ter plaatse zag ten minste drie doden, mogelijk zijn het er meer. Op het moment dat het incident plaatsvond, waren er honderden mensen op de been. De straat waar de truck op de mensen in reed - Drottninggatan - is vergelijkbaar met de Amsterdamse Kalverstraat. Het is ook voetgangersgebied. lindapolski Linda van der Pol Truck rijdt voor m'n neus in Stockholm op mensen in. Doden, veel verwarring https://t.co/6o7TgdL4bT 7 april 2017 @ 13:24 Volgen Drottninggatan, de straat waar het incident plaatsvond:

