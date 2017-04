Rotterdamse politie pakt verdachte op voor prostitueemoorden

De politie heeft een man opgepakt die mogelijk zeker twee prostituees gedood heeft in Rotterdam, in de jaren 90. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De twee moorden worden gelinkt aan de dood van nog eens drie vrouwen, in een periode van in totaal tien jaar. De man van 58, die ten tijde van de moorden in Rotterdam woonde, maar inmiddels verhuisd is naar Schiedam, kwam in beeld door DNA-onderzoek.

De 58-jarige man werd dinsdag al aangehouden door rechercheurs van het Rotterdamse cold-caseteam, dat onderzoek deed naar de moorden. Volgens het OM was de doorbraak een onderzoek naar het DNA van familieleden.

Lees meer over de zaak: De tippelmoordenaar

De twee vrouwen werden in 1990 en 1991 gevonden in het centrum van Rotterdam. Dini Stijger (toen 45) en Francis Garcia-Hofland (22) werden acht maanden na elkaar om het leven gebracht. Beiden waren ze deels ontkleed, en door messteken om het leven gekomen.

Al jaren wordt de dood van vijf Rotterdamse prostituees, inclusief Dini Stijger en Francis Garcia-Hofland, toegeschreven aan de zogenoemde Tippelmoordenaar. Zijn eerste slachtoffer zou Beppie Michels geweest zijn, in april 1989. In november van dat jaar werd het lichaam gevonden van Mientje van Balkom. Na de dood van Francis Garcia-Hofland in juni 1991 lijkt het enkele jaren stil geweest te zijn, tot in juni 1999 het vermoedelijk laatste slachtoffer van de Tippelmoordenaar gevonden werd: de 22-jarige Jeanette Sip.

De politie onderzoekt nog of de Schiedammer ook in verband te brengen is met de drie zaken uit 1989 en 1999. Hij zit vast, en wordt later vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Dit bericht wordt uitgebreid.