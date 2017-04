Protesten in Zuid-Afrika tegen president Zuma

In Zuid-Afrika zijn ruim zestigduizend mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen president Jacob Zuma. Dat melden verschillende Zuid-Afrikaanse media. Aanleiding voor de protesten is het ontslag van de minister van Financiën, die kritisch is op Zuma.

Hoewel de protesten over het algemeen vreedzaam verlopen, heeft de politie in Johannesburg in moeten grijpen. Daar zijn vier mensen gewond geraakt nadat de politie rubberen kogels afvuurden.

Ontslag

Vorige week vrijdag ontsloeg de president minister van Financiën Pravin Gordhan. Naast Gordhan werden er nog vijftien bewindslieden ontslagen die zich kritisch hebben uitgelaten over de koers van de president. Zelf heeft Zuma verklaard dat hij met de ontslagen “de effectiviteit” van zijn regering wil verhogen.

Door het ontslag van de minister van Financiën is de kredietwaardigheid van het land verlaagd tot een zogenoemde ‘junkstatus’. Door dit oordeel wordt lenen aan Zuid-Afrika aangemerkt als een risicovolle belegging. Lenen is voor Zuid-Afrikanen daardoor duur. Ook daalde na het ontslag de koers van de nationale munt.