Laura H. moet in zwaarbeveiligde gevangenis blijven

Laura H. (21), die terugkeerde uit IS-gebied in Irak, blijft voorlopig vastzitten in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught. Een verzoek tot vrijlating werd vrijdagmiddag door de rechtbank afgewezen. H. wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en zit sinds haar terugkeer uit Irak in augustus vast.

Michiel Pestman, advocaat van H., zegt “verbijsterd” te zijn. “Ik kan dit niet uitleggen.” De uitspraak van de rechtbank wordt niet gemotiveerd.

In september 2015 vertrok Laura H. samen met haar man Ibrahim en twee kleine kinderen naar Islamitische Staat. Afgelopen zomer keerde zij terug. Bij aankomst op Schiphol werd Laura H. gearresteerd.

Mislukte reddingspoging

Het verhaal van Laura’s terugkeer werd afgelopen weekend door Laura’s vader Eugène onthuld in NRC. Maandenlang werkte hij eraan om zijn dochter terug naar Nederland te krijgen. Uiteindelijk betaalde hij 10.000 euro aan een Duits instituut om zijn dochter te bevrijden uit Irak. Bij een eerdere mislukte reddingspoging zouden twee mensen om het leven zijn gekomen.

De Nederlandse overheid werkt niet mee aan het terughalen van jihadisten. Er zijn internationale instanties die dat wel doen. Het Familiesteunpunt Radicalisering verwees Eugène H. naar het private Duitse instituut.

Homeland-scenario

Het OM zegt dat het niet uit te sluiten is dat Laura is teruggestuurd met een opdracht van IS. “Concrete aanwijzingen” zijn er niet “dat Laura H. in Nederland iets van plan was”, aldus een woordvoerder van het OM.

Volgens Laura’s vader en advocaat houdt het OM vast aan een “Homeland-scenario” zonder dat daar goede gronden voor zijn. In afwachting van haar proces verblijft Laura H. op de zogeheten ‘TA’, de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Daar zit ze met mensen als Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.