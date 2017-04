De Amerikaanse fotojournalist Amy Vitale (1971) reisde voor haar reportages door zo’n negentig landen om de ‘kracht van de menselijke geest’ vast te leggen. De laatste jaren fotografeert ze ook dieren. Voor deze fotoserie over de panda liep ze zelfs een tijdje rond in een pandapak. Bekijk een selectie van haar panda-foto’s, waarvan enkele dit jaar bij World Press Photo de tweede prijs wonnen in de categorie Natuur.