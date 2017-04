Google start factcheck zoekresultaten

Google-gebruikers kunnen van nu af aan zien wanneer een gelinkt artikel gecontroleerd is op feiten. Sinds donderdag geeft de zoekmachine aan wanneer blijkt dat de informatie van een zoekresultaat onjuist is. Daarmee wil de internetgigant nepnieuws tegengaan.

Google heeft de factchecker eerder in verschillende landen getest, maar deze is vanaf nu wereldwijd beschikbaar. Wanneer een artikel is gecontroleerd op feiten, dan is dat onder het zoekresultaat te zien. Het oordeel kan ‘waar’, ‘onwaar’ of ergens daartussen in zijn. Deze factchecks voert het bedrijf niet zelf uit. Google heeft laten weten dat dit wordt gedaan door externe “gezaghebbende bronnen”, zoals Politifact en Snopes.

Zoekresultaten

Tegelijkertijd zorgt deze aanpak nog niet voor een oplossing voor een ander belangrijk probleem van Google: hoe hoog een artikel binnen de zoekresultaten komt te staan. Feitelijk onjuiste verhalen die nog niet beoordeeld zijn door een factchecker kunnen nog altijd bovenaan eindigen. Daardoor kan er met Google nog makkelijk nepnieuws verspreid worden.

Eerder liet Facebook ook al weten door middel van factchecks nepnieuws te willen gaan bestrijden. Facebook en Google zijn het afgelopen jaar in opspraak gekomen door hun verantwoordelijkheid in de verspreiding van nepnieuws. Dit zou onder andere tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen invloed hebben gehad op de uitslag.