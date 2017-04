Excelsior wint in de Rotterdamse derby van Sparta

Excelsior heeft vrijdagavond in de Eredivisie gewonnen van stadgenoot Sparta. Excelsior wist Sparta met 2-3 te verslaan. Nigel Hasselbaink scoorde twee keer en Stanley Elbers één keer.

Door de winst staat de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag nu op de vijftiende plaats in de ranglijst en is daarmee uit de degradatiezone. Excelsior heeft op dit moment evenveel punten en dezelfde doelcijfers als Sparta, maar op basis van onderlinge resultaten staat Excelsior nu boven Sparta. Onder de clubs uit Rotterdam staan Roda JC en Go Ahead Eagles.

Met nog vijf wedstrijden te gaan staat Feyenoord bovenaan, met drie punten voorsprong op de nummer twee, Ajax.