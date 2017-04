Europese commissie pakt misleiding reiswebsites aan

De Europese Commissie gaat boekingswebsites aanpakken die de consument misleiden. Veel online reisdiensten blijken onbetrouwbare prijzen aan te bieden, schrijft de Commissie in een verklaring donderdag. De Commissie zegt niet welke websites zich hier schuldig aan maken.

Het besluit komt na een screening van 352 prijsvergelijkings- en reisboekingswebsites. Twee op de drie websites bleken onbetrouwbare prijzen te geven, bijvoorbeeld door laat in het boekingsproces nog extra prijselementen toe te voegen. Verder waren er websites die aanbiedingen tegen speciale prijzen aanboden, die vervolgens op de boekingspagina zelf niet beschikbaar bleken te zijn. Ook gaf een kwart van de websites de indruk dat bepaalde aanbiedingen schaars waren, zonder te vermelden dat die informatie alleen betrekking had op de eigen website.

De Commissie heeft de betreffende boekingssites opgedragen om hun product conform EU-consumentenwetgeving aan te bieden. Ze moeten transparant zijn over hun prijzen, onder andere door aan het begin van de boeking klanten duidelijk te laten weten hoeveel ze uiteindelijk kwijt zullen zijn.

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, reageert in de verklaring:

“De consument kan worden misleid door vergelijkingswebsites die vooringenomen zijn in hun beoordelingen, of ondoorzichtige prijzen hanteren. De ondernemingen in kwestie moeten zich, net als een reisagent, houden aan de Europese consumentenregelgeving. Met het oog daarop zullen de consumenteninstanties de websites nu verplichten om dit soort problemen op te lossen.”