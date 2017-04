Dwangsom voor commerciële acties NPO Radio 2 en 3FM

Het Commissariaat voor de Media heeft NPO Radio 2 en 3FM een dwangsom opgelegd. Beide zenders zouden zich niet aan het dienstbaarheidsverbod houden. Ook hebben ze bepaalde nevenactiviteiten niet gemeld en daarmee zijn ze in strijd met de Mediawet, zegt het Commissariaat in een verklaring vrijdag.

Het gaat om een dwangsom van € 25.000 per overtreding, die kan oplopen tot € 500.000. De mediatoezichthouder was door Sky Radio Group gevraagd om onderzoek te doen naar actieweken van beide zenders. Daaruit bleek dat NPO Radio 2 en 3FM deze in nauw overleg met concertorganisatoren en evenementenbureaus organiseren. Daarmee houden ze zich niet aan het dienstbaarheidsverbod: een publieke omroep mag derden tijdens commerciële campagnes niet meehelpen.

Actieweken

Ook bleek dat beide zenders de inhoud van de radioprogramma’s afstemden op de actieweken. Dat geeft de concertorganisatoren en evenementenbureaus een concurrentievoordeel, schrijft het Commissariaat.

Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het Commissariaat, reageert in de verklaring:

“Onafhankelijkheid betekent onder meer dat kijkers en luisteraars er op moeten kunnen vertrouwen dat programma’s van publieke omroepen niet gekleurd zijn door commerciële belangen. We willen koste wat het kost voorkomen dat kijkers en luisteraars commercieel worden beïnvloed zonder dat in de gaten te hebben.”

Ook bleek dat de NPO de licentie van de logo’s weg gaf zonder de vereiste toestemming. Het Commissariaat van de Media moet hier namelijk mee instemmen. Voor elke overtreding hiervan staat nu een dwangsom van € 10.000, met een maximum van € 200.000.

Publieke omroepen mogen wel aandacht besteden aan concertkaartjes of cd’s, zolang de programma-inhoud maar niet dienstbaar gesteld wordt aan de commerciële belangen van een derde partij. Het Commissariaat heeft een protocol opgestuurd naar de NPO om te voorkomen dat de omroep verder acties uitvoert die in strijd zijn met de Mediawet.