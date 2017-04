Drie vragen over de mislukte moordaanslag op Pjotr R.

Met zeven kogels in zijn lijf werd Peter ‘Pjotr’ R. op 5 november 2015 uit een slootje gevist in Diemen achter een rij flats die uitkijken over het Amsterdam-Rijnkanaal en de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg.

Pjotr verliet die donderdag om half een ‘s middags het flatgebouw waar zijn moeder woonde toen het schieten begon. In de auto van zijn moeder - Pjotr had haar die ochtend naar het ziekenhuis gebracht - vluchtte hij naar de achterkant van de flat onder een spervuur van kogels.

De auto kwam tot stilstand aan de rand van de sloot en terwijl de schutter op de auto afkwamen dook Pjotr door het kapotte raam aan de passagierszijde de sloot in. Het werd de redding van Pjotr, een bekende figuur in de Amsterdamse onderwereld. Nog diezelfde dag arresteerde de politie vier verdachten waaronder twee schutters en de chauffeur van de vluchtauto.

Waarom Pjotr R. dood moest, is nog altijd niet duidelijk. De 45-jarige Amsterdammer zwijgt net als de vijf verdachten die betrokken waren bij de mislukte moordaanslag en zich deze maandag voor de rechter in Amsterdam moeten verantwoorden.

1. Wie zijn de verdachten?

De vermoedelijke schutters zijn Atif M. en Qio C., twee jonge mannen uit Amsterdam. De bestuurder van de vluchtauto is Karim S. De drie hebben bij de voorbereiding van de mislukte moordaanslag hulp gehad van twee verdachten: Genaro L. en Alejandro P., hij is voortvluchtig.

2. Wat is het bewijs tegen de verdachten?

De groep verdachten was al maanden voor de moordaanslag in beeld bij de politie voor andere, onbekende strafbare feiten. In verband met dat onderzoek waren een aantal auto’s die de verdachten gebruikten voorzien van afluisterapparatuur.

Uit deze opnames, die pas achteraf konden worden teruggeluisterd, blijkt overduidelijk de betrokkenheid van de verdachten. Na de moordaanslag maken Karim S. en Atif M. zich zorgen dat „die kankerlijer” nog leeft. Ook zeggen ze dat ze het niet die dag hadden moeten doen, „al leek het ideaal”. Alejandro P. werd aan het eind van de middag aangehouden in de buurt van de vluchtauto die hij in opdracht van de schutters moest verplaatsen. Alejandro werd op last van de onderzoeksrechter vrijgelaten en is sindsdien voortvluchtig.

Atif, Karim en Qio werden later die avond gearresteerd door de politie. Daarbij werden een aantal speciale PGP-telefoons aangetroffen waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Die telefoons kunnen niet worden afgeluisterd maar de politie is inmiddels wel in staat om de beveiliging van deze telefoons soms te kraken. Dat is in dit geval ook gelukt en dat levert ook een hoop bewijs op tegen de verdachten maar ook tegen de vermoedelijke opdrachtgever.

3. Wie is de opdrachtgever?

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat Naoufal F. de opdrachtgever of organisator is van de mislukte aanslag op Pjotr R. Naoufal F. wordt gezien als een van de kopstukken van de mocromaffia. Volgens het OM communiceerde F. op de dag van de aanslag met Atif M. via PGP-telefoons. „Waarom heb je de waggie niet gevlamd in de garaga, waarom niet gefikt meteen”, zou F. hebben gezegd.

Naoufal F. staat niet tegelijkertijd met de andere verdachten terecht. Hij is begin dit jaar door de Ierse autoriteiten uitgeleverd aan Nederland, onder andere voor de moordaanslag op Pjotr R. Zijn zaak wordt apart behandeld omdat het onderzoek naar zijn rol nog in volle gang is. Het vermoeden bestaat dat Naoufal F. ook betrokken is geweest bij andere liquidaties in het criminele milieu.

Daarbij spelen PGP-telefoons vermoedelijk een cruciale rol. Naast de gekraakte toestellen doet justitie ook een onderzoek naar een aanbieder van PGP-telefoons: het bedrijf Ennetcom. In dit onderzoek zijn op de computers van Ennetcom in Canada miljoenen ontsleutelde berichten gevonden van gebruikers van PGP-telefoons van Ennetcom.

De verwachting is dat die gegevens een belangrijke rol gaan spelen in de strafzaak tegen Noufal F. De eerste openbare zitting in zijn zaak is vermoedelijk in mei. Het is nog niet duidelijk of de rechtbank dan al uitspraak zal hebben gedaan in de zaak tegen de drie schutters en de twee helpers.