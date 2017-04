Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

130.000 gevluchte Nigerianen wonen nu aan deze woestijnweg

Meer dan 130.000 mensen die op de vlucht sloegen voor Boko Haram noemen National Route 1 nu hun thuis, een woestijnweg in Niger. The New York Times bracht het (over)leven langs de weg in beeld, tipt Evy van der Sanden. Lees hier: Fleeing Boko Haram, Thousands Cling to a Road to Nowhere

Vluchtelingen in Zweden lijden aan het ‘opgeefsyndroom’ ‘Uppgivenhetssyndrom’, het opgeefsyndroom, komt alleen in Zweden voor en alleen onder vluchtelingen. Het is een soort coma waarin ze raken als ze horen dat ze worden uitgezet, las Jacco Hupkens in The New Yorker. Lees hier: The Trauma of Facing Deportation

Ook de ex van Poetin blijkt steenrijk Ljoedmila Poetina, de ex-vrouw van Poetin, lijkt er buiten de spotlights van het Kremlin niet op achteruit te gaan. Haar 20 jaar jongere partner Artur Otsjeretni houdt er een heel luxueuze levensstijl op na, ontdekten corruptie-onderzoekers van OCCRP. Tip van Eva Cukier. Lees hier: New Husband of Putin’s Ex-Wife Buys Posh Villa in South of France