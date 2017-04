Bekijk hoe de stad in deze negentiende-eeuwse schilderijen er nu uit ziet

Op vrijdag 14 april opent in het Gemeentemuseum Den Haag de tentoonstelling Rumoer in de stad – De schilders van Tachtig. Het Gemeentemuseum presenteert deze ‘Tachtigers’, ook wel de Nederlandse Impressionisten genoemd, sinds lange tijd weer in een grote overzichtstentoonstelling.

De Tachtigers Zoals de kunstenaars van de Haagse School naar buiten trokken om het landschap te schilderen, zo ontdekte de volgende generatie kunstenaars het straatleven. Vanaf de jaren 1880 kiezen jonge schilders als George Hendrik Breitner, Isaac Israëls en Willem Witsen het stadsleven als onderwerp voor hun tekeningen en schilderijen.

Naar aanleiding van deze expositie vroeg het museum een fotograaf om een aantal werken van rond 1880 uit deze tentoonstelling ‘na te fotograferen’. De afgelopen twee weken heeft Jurriaan Brobbel zeven locaties in Amsterdam en Den Haag bezocht en gefotografeerd. Er zijn bijzondere verschillen én overeenkomsten te zien tussen de stadsgezichten in de jaren rond 1880 en 2017.

Verschuif de witte balk over de schilderijen en foto’s om het verschil te zien.

George Hendrik Breitner (1857‐1923), Gezicht op de Keizersgracht, hoek Reguliersgracht te Amsterdam, ca. 1895

George Hendrik Breitner (1857-1923), De Dam (De Nieuwe Kerk te Amsterdam), 1891

Isaac Israëls (1865‐1934), Hoedenwinkel van Mars op de Nieuwendijk te Amsterdam, 1893

Floris Arntzenius (1864-1925), Gezicht op het Mauritshuis te ’s-Gravenhage, ongedateerd

Willem Bastiaan Tholen (1860‐1931), Gezicht op de nieuwe haven te ’s‐Gravenhage, ongedateerd

George Hendrik Breitner (1857‐1923), Heiwerk aan de Van Diemenstraat, Amsterdam, ongedateerd

Willem Witsen (1860‐1923), Montelbaanstoren, Amsterdam, ongedateerd

Vincent van Gogh (1853‐1890), Bakkerij in de Geest (Den Haag), begin maart 1882

Rumoer in de stad. De schilders van Tachtig is een vervolg op de succesvolle tentoonstelling Holland op z’n mooist. Op pad met de Haagse School uit 2015.

Gemeentemuseum Den Haag, 14 april - 5 november 2017.