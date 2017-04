Akkoord over Grieks steunprogramma

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Unie hebben na anderhalf jaar onderhandelen een akkoord bereikt met Griekenland over hoe het steunprogramma voor dat land moet worden voortgezet. Dat heeft eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem vrijdag bekendgemaakt op Malta, waar het overleg plaatsvond, meldt AP.

Maandenlang was er onenigheid over het doorvoeren van hervormingen op het gebied van pensioenen, belastingen en de arbeidsmarkt. Hervormingen die de geldschieters van de Grieken eisten in ruil voor geld uit het Europese noodfonds ESM. Dankzij de nieuwe afspraken is die situatie afgewend en kan Griekenland 6 miljard euro tegemoet zien om schulden af te lossen.

Dijsselbloem toonde zich tevreden met het resultaat, zo citeert AP: