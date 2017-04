Weduwe Macedoniër dient klacht in bij OM

De weduwe van de 35-jarige Macedoniër Bekim Hasani wil dat de fatale arrestatie van haar man opnieuw onderzocht wordt. Dat bevestigt de advocaat van de weduwe, Hakan Külcü naar aanleiding van berichtgeving van Dagblad de Limburger op donderdag. De weduwe gaat een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM besloot vorige maand om niet over te gaan tot vervolging van de vier verantwoordelijke agenten.

Hasani overleed in december op weg naar het ziekenhuis te Maastricht, na een conflict met omstanders en agenten van de politie en de marechaussee. Volgens Dagblad de Limburger is de weduwe van mening dat er in een video van een omstander genoeg bewijs te vinden valt tegen het viertal. Ook hebben verschillende getuigen aangegeven dat zij zagen dat er gebruik is gemaakt van de omstreden nekklem, zegt de advocaat van de weduwe.

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde op 22 maart aan af te zien van vervolging in de zaak. Het OM zag toen geen aanwijzing dat er een strafbaar feit was gepleegd of dat de nekklem op Hasani was toegepast.

Külcü liet meteen na het besluit van het OM al weten te overwegen over te gaan tot een zogenoemde artikel 12-procedure, wat inhoudt dat een klacht wordt ingediend bij het OM.

Bekim Hasani raakte in december in conflict met de politie nadat hem om identiteitspapieren werd gevraagd. Er ontstond een worsteling, waarbij hij onwel raakte. Op weg naar het ziekenhuis bleek hij overleden. Hasani kampte volgens het OM met psychische problemen.