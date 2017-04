Voorzitter van Inlichtingencommissie Huis stapt uit Rusland-onderzoek

Devin Nunes, de Republikeinse voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, stopt tijdelijk met het leiden van het onderzoek naar de Russische rol in de Amerikaanse verkiezingen. De reden van zijn aftreden is volgens AP de verschillende ethische bezwaren die de afgelopen weken tegen hem rezen.

De Ethische Commissie van het Huis maakte donderdag ook bekend een officieel onderzoek te zijn gestart naar deze bezwaren. Nunes kreeg veel kritiek nadat hij vorige maand een persconferentie belegde waarin hij bekendmaakte “informatie” te hebben ingezien over “incidentele” spionage van mensen in het team dat Trumps overgang naar het Witte Huis begeleidde.

‘Politiek gemotiveerde beschuldigingen’

Vorige week berichtte The New York Times dat Nunes deze informatie van Witte Huis-stafleden had ontvangen. In navolging hiervan zetten verschillende Democraten vraagtekens bij Nunes’ banden met het Witte Huis. Deze zouden zijn taak als onafhankelijk onderzoeken kunnen beïnvloeden.

In een verklaring die Nunes donderdag uitgaf, noemde de Republikein als voornaamste reden voor zijn tijdelijk aftreden de “valse beschuldigingen” van “verschillende links-activistische groeperingen”. De aantijgingen zijn volgens hem “politiek gemotiveerd”. Ondanks dat de beweringen volgens hem niet kloppen, leek Nunes het “in het belang van het onderzoek” beter om op te stappen.

Nunes blijft voorzitter

Partijgenoot Mike Conaway neemt nu zijn functie over. Zijn andere werkzaamheden als voorzitter van de commissie Inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden zal Nunes blijven uitvoeren.