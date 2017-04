Vaticaan ontslaat bisschop wegens dubieus gedrag

De bisschop van de Franse stad Dax, Hervé Gaschignard, is donderdag door het Vaticaan verzocht zijn ontslag aan te bieden nadat ouders van jongeren met wie hij contact had, hem hebben beschuldigd van gedrag dat niet bij zijn functie past.

Officieel heeft de paus bijna geen mogelijkheden om een bisschop te ontslaan, maar als vanuit het Vaticaan het verzoek komt om af te treden, is dat eigenlijk niet te weigeren. De aartsbisschop van Bordeaux maakte donderdag bekend dat het Vaticaan vindt dat monseigneur Gaschignard zijn functie beter kan neerleggen.

Volgens de Nouvel Observateur, die deze zaak al enige tijd volgt, had Gaschignard een jongen van veertien jaar seksueel getinte vragen gesteld. Zijn moeder had een klacht ingediend op het antwoordapparaat van een organisatie tegen pedofilie in de sport:

“Mijn zoon is in contact geweest met dit ongure personage en heeft hem buitengewoon ernstige voorstellen gedaan.”

Meisje onverwachts gekust

Ook zou hij een meisje onverwachts op de wang hebben gekust en een hand op haar bovenbeen hebben gelegd. Tegen de Nouvel Observateur heeft dit meisje gezegd:

“Dat is niet het gedrag van een priester, en nog minder van een bisschop.”

De 58-jarige bisschop hield zich veel bezig met pastoraal werk onder jongeren. Volgens een dossier dat ongeruste ouders hebben opgesteld, probeerde hij vaak één op één te zijn met een jongere.