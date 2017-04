Unilever stoot margarinemerken af

Het Nederlands-Britse levensmiddelenbedrijf Unilever gaat de margarinetak afstoten. Onder andere Becel en Blue Band worden verkocht, schrijft het bedrijf op donderdag in een persverklaring. Eerder deze maand gonsden er in de Britse pers geruchten dat het concern van zeven miljard euro aan merken af wilde.

In februari van dit jaar wees Unilever een vijandig overnamebod van concurrent KraftHeinz af. Het bedrijf probeert met de verkoop van de margarinemerken het rendement te verbeteren en winstgevender te worden. Het dividend moet ook met 12 procent omhoog.

Ook in andere sectoren maakt het bedrijf aanpassingen. Zo worden de onderdelen ‘Voedsel’ en ‘Versnaperingen’ (onder andere Ola en Lipton) samengevoegd. Daarnaast wil Unilever dit jaar vijf miljard euro aan aandelen gaan inkopen.

Unilever

Unilever is een internationale levensmiddelengigant die meer dan vierhonderd merken in bezit heeft. In Nederland heeft Unilever onder andere de wasverzachter Robijn, soepmerk Cup-a-Soup en ijsmerken als Ola en Ben en Jerry’s onder de hoede. De omzet van het bedrijf daalde vorig jaar (52,7 miljard) licht ten opzichte van 2015 (53,3 miljard euro). De nettowinst groeide wel enigszins, met 3,7 procent. Een groot deel van de verkoopgroei van het afgelopen jaar komt uit het verzorgingssegment, waar Unilever steeds meer inzet op duurdere producten.

Al sinds de oprichting in 1930 beschikt Unilever over enkele margarinemerken. In 2014 werd deze tak ondergebracht in een eigen bedrijfsonderdeel. Hoewel het daarna beter ging met de merken, blijft het bedrijfsonderdeel een zorgenkindje, zegt Unilever nu.