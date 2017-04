‘Minderjarigen IS-gebied vormen dreiging’

Ook kinderen van jihadisten die uit IS-gebied terugkeren, kunnen in Europa en Nederland aanslagen plegen. Daarvoor waarschuwen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en inlichtingendienst AIVD in een gezamenlijk rapport dat zij donderdag hebben uitgebracht. Daarin waarschuwen beide diensten voor de dreiging die uitgaat van minderjarige Syriëgangers vanwege de indoctrinatie die zij ontvangen in jihadistisch gebied.

Minderjarigen zouden daar door de terreurgroep Islamitische Staat (IS) klaargestoomd worden om bij terugkeer geweld te gebruiken.

“Er is geen reden om aan te nemen dat ISIS terughoudend zal zijn met het inzetten van kinderen voor het plegen van aanslagen in Europa”, aldus NCTV en AIVD. “Blootstelling aan en mogelijke betrokkenheid bij geweld kan bij terugkeer in Nederland risico’s opleveren voor kinderen, bijvoorbeeld als zij fysieke of psychische gevolgen van hun leven in het ‘kalifaat’ ondervinden. Daarnaast zijn er bij terugkeer mogelijk risico’s voor de Nederlandse samenleving, omdat een deel van de minderjarigen wellicht geweldsbereid is en gevechtservaring heeft opgedaan.”

Kinderen met Nederlandse achtergrond

Het is echter “niet de bedoeling om kinderen afkomstig uit oorlogsgebied te stigmatiseren of angst te voeden”, aldus het rapport. Het leven van deze kinderen zou ernstig traumatiserend zijn.

Er zouden minstens tachtig kinderen met een Nederlandse achtergrond in IS-gebied verblijven, waarvan ongeveer de helft drie jaar of jonger is. Ook is vijftig procent van deze kinderen in IS-gebied geboren. De andere helft werd door de ouders meegenomen uit Nederland.

Deze kinderen worden in Syrië op verschillende manieren geïndoctrineerd, zoals door het onderwijs dat van de leeftijd van zes tot vijftien verplicht is voor meisjes, zes tot achttien voor jongens. Bij dit onderwijs ligt de nadruk op de profeet Mohammed en de juistheid van de interpretaties van IS.

Drones

Eerder deze week noemde de NCTV het veiligheidsrisico dat uitgaat van minderjarige Syrie reizigers in het nieuwe dreigingsbeeld. Ook de toenemende polarisatie tussen Nederlanders en Turkse-Nederlanders en de toenemende capaciteit van IS om aanslagen met drones uit te voeren zijn een reden tot zorg. Het dreigingsniveau blijft onveranderd op de op één na hoogste stand staan.

De grootste dreiging komt nog steeds vanuit de ” externe aanslageenheid” van IS, schrijft de NCTV. “Het innovatieve vermogen van ISIS is reden tot zorg. Leden van deze groep gebruiken in Syrië en Irak al drones met explosieven voor offensieve acties op het slagveld.” De afgelopen maanden experimenteerde IS veel met de mogelijkheden van drones, die ongezien een gebied in kunnen vliegen om daar bommen tot ontploffing te laten komen.

Ook wijst de NCTV op de gevaren van IS-propaganda. Die zou eenlingen in Nederland kunnen aanzetten tot het uitvoeren van aanslagen. Wel meldt de organisatie dat er momenteel geen concrete aanwijzingen zijn dat iemand in Nederland een aanslag voorbereidt.

Turkijerel

De polarisatie die sinds de rel rond het Turkijereferendum heeft plaatsgevonden binnen de Turkse gemeenschap vormt ook een dreiging, aldus de NCTV. “Het feit dat personen die ‘nee’ gaan stemmen bij het referendum door Turkse bewindslieden tot terroristen worden bestempeld, kan groepen Turkse Nederlanders in Nederland tegen elkaar op zetten.” De organisatie waarschuwt voor groeiende anti-Nederlandse sentimenten onder de Turks-Nederlandse bevolking, maar ook anti-Turkse opvattingen onder de Nederlandse bevolking kunnen op de lange termijn een probleem vormen.

Premier Mark Rutte (VVD) verbood twee Turkse ministers vorige maand om campagne te voeren in Rotterdam. Minister Mevlüt Cavosoglu van Buitenlandse Zaken mocht niet landen in Nederland. Toen minister Fatma Betul Sayan Kaya van Familiezaken met de auto naar Rotterdam afreisde, werd ze staande gehouden en het land uit gezet. Het leidde tot veel woede bij de Turkse president Tayyip Recep Erdogan.

Extremisme

Ten slotte wijst de NCTV op links- en rechtsextremisme als een mogelijke dreiging voor de Nederlandse samenleving. De organisatie noemt daarbij de recente veroordeling van een aantal rechts-extremisten voor het gooien van een brandbom naar een moskee. Ook de pogingen van links-extremistische groepen om rechts-extremisten te bestrijden zijn een mogelijke bron van problemen.