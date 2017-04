Rusland arresteert mogelijke medeplichtigen aanslag

In de nasleep van de aanslag op de metro in Sint-Petersburg heeft Rusland opnieuw mensen opgepakt. Het Russische Onderzoekscomité verdenkt de arrestanten van het assisteren van de dader van de aanslag, de 22-jarige Akbarzhon Dzjalilov uit Kirgizië.

Hoeveel mensen er zijn aangehouden is nog onbekend. De arrestanten zouden tot de kenniskring van de dader behoren. Er wordt nog geverifieerd of de verdachten, allemaal afkomstig uit Centraal-Aziatische landen, daadwerkelijk Dzjalilov hebben ondersteund. Bij huiszoekingen op de adressen van de verdachten zijn dingen in beslag genomen die belangrijk zouden zijn voor het onderzoek naar de toedracht van de aanslag.

Nieuw explosief ontmanteld

Eerder op donderdagochtend hebben Russische autoriteiten een explosief ontmanteld die werd aangetroffen in een flat in Sint-Petersburg. Omwonenden werden omwille van de veiligheid geëvacueerd. Om wat voor explosief het gaat is nog niet bekend.

Woensdag pakten Russische autoriteiten al zes verdachten op op verdenking van het ronselen van mensen voor onder meer Islamitische Staat (IS) en al-Nusra. Het Russische Onderzoekscomité benadrukte toen dat er geen verband was met de aanslag van afgelopen maandag. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven.