Roda stijgt naar zestiende plek door winst op PEC

Roda JC heeft drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De club verlaat na een 2-1 overwinning op PEC Zwolle de laatste plek in de eredivisie weer. Omdat Go Ahead Eagles woensdag met 8-0 verloor van koploper Feyenoord heeft Roda nu drie punten meer en een beter doelsaldo dan de degradatieconcurrent uit Deventer. De ploeg heeft ook een punt meer dan Excelsior en staat daarom nu zestiende.

PEC kwam in het Parkstad Limburg Stadion nog wel op een 0-1 voorsprong. Youness Mokhtar maakte de treffer in de 40ste minuut. Roda scoorde in de 48ste minuut de gelijkmaker. Die werd gemaakt door Gyliano van Velzen. De 2-1 viel vlak voor het einde. In de 89ste minuut was Mikhail Rosheuvel de matchwinner.

Afgelopen weekend verloor Roda nog kansloos van ADO Den Haag met 4-1. Dat leidde tot druk op trainer Yannis Anastasiou, maar het was technisch directeur Ton Caanen die het slachtoffer werd. Hij is in ieder geval de rest van het seizoen geen technisch directeur meer. Er wordt nog gekeken of Caanen een toekomst bij de club heeft.

Later op donderdagavond komen FC Twente en PSV nog tegen elkaar in actie. Dat is de laatste wedstrijd in deze doordeweekse speelronde in de eredivisie. Ajax en Feyenoord bleven daarin op drie punten van elkaar staan, door allebei te winnen: Ajax thuis van AZ met 4-1, Feyenoord thuis van Go Ahead Eagles met 8-0.