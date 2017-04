Raad van State: te veel directe democratie is gevaarlijk

De toenemende populariteit van directe democratie is gevaarlijk. Als er meer referenda worden gehouden, kan dat leiden tot grotere tegenstellingen in de samenleving. Dat schrijft de Raad van State, een belangrijke adviseur van de regering en de hoogste bestuursrechter, donderdagochtend in zijn jaarverslag.

In de beeldvorming is het democratischer om beslissingen voor te leggen aan het volk dan aan Tweede Kamerleden. Maar we hebben die Kamerleden niet voor niks, schrijft de Raad van State. Zij zijn gekozen om wetten en besluiten te maken die „een samenhangend geheel” vormen en die „algemene belangen” dienen. Die rol van Tweede Kamerleden staat zelfs in de Grondwet. Dat betekent dat „óf de Grondwet óf de Wet raadplegend referendum moet worden gewijzigd”, schrijft de Raad.

Veel burgers begrijpen die rol van Kamerleden niet meer, volgens de Raad. Zij denken dat Kamerleden vooral de opiniepeilingen moeten gehoorzamen, of in ieder geval de mening van hun eigen achterban. Ook sommige volksvertegenwoordigers zijn zichzelf meer op deze manier „gaan zien en gedragen”.

Dat verklaart ook de populariteit van directe democratie: als Kamerleden er zijn om de mening van het volk te gehoorzamen, dan kan het volk net zo goed zelf beslissen.

Tweede Kamer moet ‘bruggen bouwen’

Die opvatting is gevaarlijk, volgens de Raad van State. Referenda vergroten de tegenstellingen in de samenleving, omdat politieke partijen in campagnetijd vooral die tegenstellingen opzoeken en opkomen voor de deelbelangen van hun achterban.

Bij besluitvorming in de Tweede Kamer is het juist de bedoeling om „bruggen te bouwen” tussen die deelbelangen, schrijft de Raad. En het „gemeenschappelijk belang” te dienen. Als Kamerleden fouten maken, kunnen ze daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Bij fouten die het gevolg zijn van een referendumuitslag is niemand verantwoordelijk.

De Raad van State vindt het ook gevaarlijk dat internationale en Europese samenwerking onder druk staan. Sommige grote vraagstukken kan Nederland niet alleen oplossen, zegt de Raad.

De Raad vindt het gevaarlijk dat democratie soms zó belangrijk wordt gevonden, dat de rechtsstaat ervoor mag wijken. Daardoor dreigen grondrechten, mensenrechten en rechtszekerheid als „hinderlijke belemmering” te worden gezien „als zij de gewenste resultaten in de weg staan”.