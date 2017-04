Verdachten zaak-homostel: geaardheid speelde geen rol

Alle vijf verdachten van mishandeling van het homostel dat zondag in Arnhem is aangevallen, verklaren dat één van de homoseksuele mannen de eerste klap uitdeelde. Zij zeggen dat het geweld niets met de geaardheid van de twee te maken had en dat er geen betonschaar als slagwapen is gebruikt. Dat zeggen twee advocaten van de verdachten.

Donderdag zijn alle verdachten in de zaak vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte, maar de onderzoeksrechter ziet geen reden om ze langer in voorlopige hechtenis te houden. De kans op herhaling van hun gedrag acht de rechter-commissaris klein en een onderzoeksbelang om ze langer vast te houden ontbreekt. Ook speelt een rol dat alle verdachten minderjarig zijn en geen strafblad hebben, aldus een woordvoerder van de rechtbank.

OM: langer vasthouden

Het Openbaar Ministerie wilde dat de twee veertienjarigen en de drie zestienjarigen langer vastgehouden zouden worden. Het OM verdenkt de jongens van openlijk geweld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De groep zou zondagmorgen vroeg op de Nelson Mandelabrug in Arnhem twee homoseksuele mannen hebben aangevallen. Volgens de slachtoffers omdat ze hand in hand liepen, waarna een woordenwisseling volgde, die escaleerde. Een van het stel verloor vijf tanden, naar eigen zeggen omdat hij met een betonschaar was geslagen. De verdachten ontkennen dat dit zo is gebeurd.

Uit het besluit van de onderzoeksrechter valt volgens het OM niet af te leiden welke lezing het meest waarschijnlijk wordt geacht, die van de slachtoffers of van de daders. „Het onderzoek loopt nog dus we kunnen niet zeggen: zo of zo is het gegaan”, aldus een woordvoerder van het OM.

‘Uitspraak is veelzeggend’

Gerald Roethof, advocaat van een van de verdachten, vindt de uitspraak van de onderzoeksrechter wél veelzeggend. „Ik ken geen enkele zaak waarbij de rechter-commissaris iemand die ervan verdacht wordt een ander met een stalen voorwerp in zijn gezicht te hebben geraakt, na drie dagen zonder voorwaarden naar huis stuurt.” Uit het dossier blijkt volgens hem dat de escalatie op de brug begon met blikken over en weer, waarna een van de verdachten zei: „Wat kijken jullie?”

„Het verhaal over de betonschaar is een eigen leven gaan leiden”, zegt ook advocaat Raymond Frijns, die een 14-jarige verdachte bijstaat. Zijn cliënt zou tijdens de ruzie helemaal niet hebben geweten dat de mannen homoseksueel waren. „Niemand heeft het woord ‘homo’ in de mond genomen, dat blijkt althans niet uit de verklaringen van de verdachten”, zegt hij. Volgens zijn cliënt, die vrijwel direct na de ruzie werd aangehouden, begon het conflict met een opmerking over de twee ‘kapsalons’ (friet, vlees en kaas) die de slachtoffers aan het eten waren. „Toen één van de verdachten zei: „Mag ik daar een hapje van?” reageerde een van de slachtoffers daar boos op. De mannen kwamen agressief en dronken op mijn cliënt over.” Volgens Frijns was er eerst geduw en getrek en moest zijn cliënt na die eerste klap, uitgedeeld door de tegenpartij, ertussen springen omdat een van zijn vrienden het gevecht leek te verliezen.

Pure spin

Pure „spin” noemt Sidney Smeets, de advocaat van het homostel, de duiding die zijn collega-advocaten aan het oordeel van de onderzoeksrechter geven.

„Er zijn voldoende aanwijzingen dat de verdachten schuldig zijn aan zware mishandeling, dat blijft overeind. Het oordeel van de rechter-commissaris doet daar niets aan af.”

Dat minderjarige verdachten van uitgaansgeweld na drie dagen worden heengezonden noemt hij volstrekt logisch. „En intussen noemt de ene verdachte ‘een bak eten’ de aanleiding voor de ruzie en de ander de ‘blikken’. Dat is niet consistent.” Inhoudelijk kan Smeets op de zaak niet ingaan omdat hij het dossier nog niet heeft.

Het homoseksuele echtpaar blijft intussen „honderd procent” achter zijn verklaring staan. „Wij hebben ons verhaal gedaan en mijn man slaapt intussen nog steeds slecht”, zegt de 35-jarige Jasper Vernes-Sewratan. „Het duurt nog zeker vijf maanden voordat hij zijn nieuwe tanden heeft.”

De mishandeling heeft internationaal veel aandacht getrokken. In Arnhem is zaterdagmiddag een manifestatie tegen homogeweld. „Daar zijn we bij”, zegt Vernes-Sewratan.