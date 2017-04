Meer werk in Nederlandse film door overheidssteun

In Urk kon de uittocht uit Duinkerken gefilmd worden door Christopher Nolan voor zijn film Dunkirk. Samuel L. Jackson en Ryan Reynolds konden door de Amsterdamse grachten scheuren voor The Hitman’s Bodyguard. En de financiële steunregeling van de overheid die dat mede mogelijk maakte is succesvol. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Filmfonds is uitgevoerd naar de effecten van de in 2014 ingevoerde stimuleringsregeling voor filmproductie in Nederland.

Het rapport dat in opdracht van het Nederlands Filmfonds is gemaakt:

Voor elke euro die uit het fonds ter beschikking is gesteld aan buitenlandse en Nederlandse filmproducenten wordt 4,77 euro uitgegeven aan productie-uitgaven in Nederland, heeft adviesbureau Het Creatief Kapitaal becijferd voor het Filmfonds. In totaal gaat het om 198,8 miljoen euro aan uitgaven in Nederland. Sinds invoering van de regeling is het aantal ondernemingen in de filmsector met 2,2 procent licht gestegen, het aantal werknemers is met 26 procent sterk toegenomen naar ruim 11.000.

Op verzoek van de Tweede Kamer creëerde het ministerie van OCW in 2014 de regeling, die door het Filmfonds wordt uitgevoerd. Andere landen kenden al soortgelijke steunregelingen, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse filmproductiebedrijven slecht was. Doelstelling is om meer buitenlandse filmers in Nederland opnames te laten maken en te voorkomen dat voor Nederlandse films onnodig naar het buitenland wordt uitgeweken.

Rekwisieten op de set van ‘The Hitman’s Bodyguard’.Foto Bart Maat/ANP

Tussen juli 2014 en december 2016 hebben 181 filmprojecten een bijdrage ontvangen. Daarbij gaat het om 111 internationale (co-)producties en 70 Nederlandse projecten. Onder de gehonoreerde aanvragen waren 131 speelfilms (37 miljoen euro) , 46 documentaires (3,4 miljoen) en 4 animatiefilms (1,4 miljoen).

De filmsector verwacht dat de filmbedrijvigheid in Nederland verder zal stijgen, blijkt uit een enquête onder 179 filmproductiebedrijven en zzp-ers. De grotere productiebedrijven (meer dan tien werknemers) zijn daarover wel positiever dan de zzp-ers, die door de grote concurrentie meer moeten strijden om opdrachten.

Van de beschikbare 58,2 miljoen euro is in de eerste drie jaar van de regeling 41,6 miljoen toegekend. Eind vorig jaar barstte in de Nederlandse filmwereld een discussie los omdat niet alle jaren al het geld van de investeringsregeling was besteed. Ook was er kritiek dat kleine producties met een budget onder een miljoen euro geen aanvraag konden indienen. Ruim de helft van de aan het onderzoek deelnemende filmproducenten en zzp-ers noemt uitbreiding van de regeling voor deze kleine producties als mogelijke verbetering. Daarnaast vinden zij dat drama-, documentaire- en animatieseries ook in aanmerking zouden moeten komen.