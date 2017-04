Mannen krijgen eerder rimpels, maar vrouwen halen hen later in

Mannen krijgen eerder rimpels in hun gezicht dan vrouwen. Maar zijn vrouwen eenmaal de 75 gepasseerd, dan krijgen ze snel veel rimpels. Op hoge leeftijd zijn vrouwen uiteindelijk gerimpelder dan even oude mannen. Dat blijkt uit een onderzoek van dermatoloog in opleiding Merel Hamer van het Erasmus MC in Rotterdam. Haar resultaten stonden donderdag in het blad Journal of Investigative Dermatology.

Hamer analyseerde voor dit onderzoek foto’s van de gezichten van 3.800 mensen in de leeftijd van 51 tot 98 jaar, afkomstig uit de Rotterdamse wijk Ommoord. Dit zijn deelnemers aan de zogeheten ERGO-studie, een langlopend onderzoek naar gezondheid en veroudering.

Vooral oud worden bepaalt – niet verwonderlijk – de hoeveelheid rimpels in het gezicht. Roken is ook sterk rimpelvormend, bij vrouwen sterker dan bij mannen. Vooral de bovenlip krijgt veel lijntjes bij vrouwelijke rokers. Bij mannen rimpelt dat gebied minder, verklaren de onderzoekers, doordat de vele talg- en zweetklieren in rimpelingen tegengaan.

Ook magere mensen hebben veel rimpels. Dat komt doordat onderhuids vet de huid opvult. Maar dikkere vrouwen hebben juist wel vaker ‘kraaienpootjes’ bij hun ogen, mogelijk door een andere vetverdeling.

Veel rimpels zagen de onderzoekers ook bij mannen die buiten werken, bij vrouwen met een lage opleiding, die veel alcohol drinken en die vaak op de zonnebank liggen.

Onverwacht was de bevinding dat een bleke huid mannen en vrouwen juist beschermt tegen het krijgen van veel rimpels. Er zit ook een grote erfelijke factor in het krijgen van rimpels; in eerder onderzoek werd de invloed daarvan geschat op 55 procent.