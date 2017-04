Kijken: Waar komt dit symbool vandaan?

Het is één van de meest herkenbare symbolen ter wereld: de aan- en uitknop op elektronische apparatuur. De open cirkel met een verticaal streepje wordt overal gebruikt om apparatuur aan én uit te zetten, ongeacht taal of cultuur. Maar waarom is dit teken zo herkenbaar? En wie heeft dit bedacht?

Een filmpje op YouTube legt helder en beknopt uit hoe dit symbool als een soort ‘hedendaagse hiëroglief’ functioneert en hoe het is ontstaan. Want tot de jaren 70 bestond dit symbool helemaal niet.

Elektronische apparaten hadden daarvoor meestal een schakelaar met ‘on’ en ‘off’ erop. Dit werkte prima, tot in de tweede helft van de vorige eeuw het gebruik van elektronica een vlucht nam. Niet alleen nam het aantal elektronische producten met bijvoorbeeld de opkomst van muziekinstallaties, explosief toe, maar ook verspreidde elektronica zich snel over de hele wereld. Ook landen waar geen Engels werd gesproken, en dus ‘on’ en ‘off’ niet altijd werd begrepen, maakten steeds meer gebruik van elektronische middelen.

Handboek

De International Electrotechnical Commission (IEC), een organisatie die zich richt op de standaardisatie van elektronische apparatuur, bedacht in 1973 een oplossing. Een internationaal symbool zou uitkomst bieden. Niet alleen is een symbool niet gebonden aan één taal maar het is ook een stuk eleganter dan het gebruik van woorden.

Hoe ze dit symbool uiteindelijk maakten, zie je in het filmpje.