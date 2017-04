Eigenaar Financial Times en Amsterdams fonds investeren in Blendle

Het Japanse mediaconcern Nikkei Inc., onder meer eigenaar van de Financial Times, en het Amsterdamse investeringsfonds INKEF Capital hebben in Blendle geïnvesteerd. Dat maakte de online kiosk donderdag bekend. Welk bedrag met de investering gemoeid is, willen de partijen niet zeggen.

De investering lijkt precies op tijd te komen. In oktober 2014 investeerden uitgevers The New York Times Company en Axel Springer (Die Welt, Bild) drie miljoen euro in Blendle. Toen was de verwachting dat dat bedrag in 2017 wel op zou zijn.

Alexander Klöpping, met Marten Blankesteijn oprichter van Blendle, zou niet willen zeggen dat de investering op een goed moment komt:

“Er zijn altijd aanbiedingen om in Blendle te investeren. Wanneer de voorwaarden goed zijn gaan we daarop in.”

Nikkei en INKEF Capital krijgen een percentage aandelen met hun investering. Hoeveel, wil Klöpping niet zeggen. In 2014 kregen de NYT en Axel Springer in ruil voor hun investering een aandeel van 23 procent in de start-up. Blendle werd toen gewaardeerd op 13 miljoen euro.

Financial Times

Nikkei werd in 2015 eigenaar van de Britse zakenkrant Financial Times door de overname van de Financial Times Group en investeert vaker in digitale initiatieven. In Japan geeft het ook enkele zakenkranten uit. Of die kranten nu ook in Blendle komen, heeft niets met de investering te maken, zegt Klöpping: “Maar we maken er geen geheim van dat we in veel landen kranten willen toevoegen.” De weekendeditie van de Financial Times zit al in de Amerikaanse Blendle.

INKEF Capital werd in 2010 opgericht door het Nederlandse pensioenfonds ABP en heeft 500 miljoen euro onder beheer. Het investeert vooral in gezondheidszorg, technologie en nieuwe media.

NRC uit Blendle

De website van Blendle werd in april 2014 gelanceerd. Op het platform is het mogelijk om kranten en tijdschriften te lezen voor een bedrag per artikel. Uitgevers krijgen 70 procent van de lezersinkomsten, Blenlde houdt 30 procent.

Sinds kort is het ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Met Blendle Premium krijgt een abonnee voor 9,99 euro per maand dagelijks een persoonlijke selectie artikelen.

Sinds 1 april zijn NRC-artikelen niet meer te lezen op Blendle. Na de lancering van Blendle Premium besloot NRC eruit te stappen, omdat het Blendle nu ziet als een uitgever en dus een concurrent.

Geen winst

Inmiddels heeft Blendle meer dan 80 werknemers en ruim een miljoen gebruikers, maar het bedrijf maakt nog geen winst. In Nederland hebben ongeveer 150.000 gebruikers hun tegoed ten minste één keer opgewaardeerd na het starttegoed van 2,50 euro.

Ook in Duitsland en de Verenigde Staten is Blendle actief. In Duitsland lanceerde de digitale kiosk in september 2015. In het voorjaar van 2016 begon Blendle een proef in de VS met 10.000 gebruikers.