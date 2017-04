China is volkomen pandagek

Luid gejuich stijgt op onder de honderden bezoekers van het grote pandareservaat in de Chinese metropool Chengdu als de jonge reuzenpanda’s Si Nian en Si Jun Jun verwachtingsvol naar de stalen deur van hun verblijf waggelen. Vogels in het bamboebos van het enorme stadspark, inmiddels omsingeld door nieuwbouw, fladderen verschrikt op.

Als de deur openzwaait en een gezette, jonge vrouw in een blauwe overall het openluchthok binnen stapt met een kist met bamboescheuten, klikken de camera’s en joelt de menigte: „Mei Yan, Mei Yan.” De 31-jarige verzorgster is sinds vorige jaar een internet-ster, en inmiddels beroemder dan de zwart-witte beertjes waar zij dagelijks voor zorgt. Mede dankzij haar is het beroep van panda-verzorger een van de meest gewilde banen in China geworden onder pas afgestudeerden.

Lachend zwaait zij naar de honderden mensen, die zich bij hok nummer 8 verdringen om foto’s, video’s en selfies te maken van beide beren en hun verzorgster, alle drie Bekende Chinezen.

Vervaarlijke klauwen

Als Mei Yan, van wie iedere internetter weet dat zij vorig jaar is getrouwd met een collega-panda-verzorger maar heel weinig tijd heeft voor haar man, een van de dieren oppakt en knuffelt, is de raadselachtige gekte compleet. Onwillekeurig komt de vraag op waarom mensen zich zo aangetrokken voelen door panda’s, die blijkbaar zo schattig en knuffelbaar ogen maar in werkelijkheid wilde dieren zijn met vervaarlijke klauwen en tanden die bamboe vermaken alsof het om zacht gekookte rijst gaat.

„Ga zo vroeg mogelijk, want dan worden de panda’s gevoederd en maken de verzorgers de nachtverblijven schoon. Als je later dan 9 uur komt zie je alleen maar een mensenzee”, luidde het advies van een bevriende Chengdu’er. Het is echter op zondagochtend half acht in het park al net zo druk als bijvoorbeeld in de Verboden Stad in Beijing. Het Chengdu Onderzoekscentrum voor de Voortplanting van de Grote Panda is met vijf miljoen jaarlijkse bezoekers een van de vijf belangrijkste toeristische attractie van China.

Tegen tienen, als de meeste beren languit liggend op houten plankieren kilo’s bamboe naar binnen schoffelen, is door de drukte het wandeltempo verlaagd naar schuifelen. Alle tijd om de borden met informatie over de dieren (‘Jing Yun, geboren op 1 augustus 2015, rustig karakter, houdt van slapen’) te bestuderen.

Langs de paden staan borden met teksten als: ‘De grootheid van een natie en de morele vooruitgang van de bevolking worden weerspiegeld in de manier waarop dieren worden behandeld’. Zo’n tekst van Ghandi in het land waar, op de panda na, bijna iedere wilde dierensoort moest wijken voor de mens is niet van ironie ontbloot. Rond de middag gaan de toegangspoorten tijdelijk dicht vanwege de drukte.

Gouden tijden

Feit is dat geen dierentuin ter wereld omzetten en bezoekersaantallen niet heeft zien stijgen sinds de komst van een aantal pandaberen. Ouwehands Dierenpark gaat gouden tijden tegemoet met Xing Ya en Wu Wen, de twee dierlijke ‘diplomaten’ die volgende week naar Nederland worden gevlogen in het kader van de innige Chinees-Nederlandse relatie.

In China gaat er geen dag voorbij zonder prominent gebracht nieuws over het nationale troeteldier, zoals nieuwe pandaproducten, panda-gala’s in New York of wetenschappelijk onderzoek naar de vraag waarom panda’s zwart en wit zijn.

Een journalistieke reuzenklapper voor de staatsmedia waren donderdag de twee panda’s die president Xi Jinping aan Finland ‘cadeau’ heeft gedaan. Dat is hier politiek en diplomatiek nieuws van de eerste orde.

Waar dan weer heel zuinigjes over wordt bericht, is de dood van He Sheng, een mannetjespanda die vorig jaar van het stadsreservaat in Chengdu werd overgeplaatst naar de wilde bamboebossen van zuid-westelijk Sichuan. Op internet werden de directieleden van het Chengdu-reservaat beschuldigd van ‘moord’. Zhang Hemin, de hoofddirecteur, verontschuldigde zich in het avondjournaal zelfs tegenover ongewoon kritische journalisten.

Wat de miljoenen panda-fans vergeten is dat het doel van het reservaat in de metropool is dieren te fokken om de wildstand te behoeden voor uitsterving. Met de ruim 1800 wilde panda’s, een stijging van 17 procent vanaf 2003, is deze aanpak zeer succesvol gebleken.