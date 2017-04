Zes man gearresteerd in Sint-Petersburg voor IS-werving

Russische autoriteiten hebben zes mensen gearresteerd op verdenking van het ronselen voor terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS) en het ondersteunen van terroristische activiteiten. Volgens het Russische Onderzoekscomité is er geen direct verband met de aanslag op de metro in de stad van afgelopen maandag.

De verdachten, die staatsburgers van Centraal-Aziatische landen zijn, werden al sinds november 2015 in de gaten gehouden. Ze zouden niet alleen voor IS hebben geronseld, maar ook voor de groepering al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda die zich tegenwoordig Fatah al-Sham noemt, en “andere gewapende groeperingen”. De arrestanten zouden zich hebben gericht op landgenoten die als immigranten in Sint-Petersburg verbleven. De locaties waar de verdachten zijn gearresteerd, zijn doorzocht. Daarbij zijn extremistische literatuur en andere relevante documenten en voorwerpen in beslag genomen.

Het Russisch Onderzoekscomité zegt nog te onderzoeken wat de relaties en contacten van de verdachten zijn, maar dat er op dit moment geen informatie is die wijst op betrokkenheid bij de aanslag op de metro.

Bewakingsbeelden

In het onderzoek naar de aanslag is het huis van de dader, de 22-jarige Akbarzhon Dzjalilov uit Kirgizië, onderzocht. Ook zijn de ouders van Dzjalilov gearriveerd in Sint-Petersburg om ondervraagd te worden. Inmiddels zijn twaalf van de veertien dodelijke slachtoffers geïdentificeerd.

Op bewakingsbeelden vlakbij het huis van de Kirgiziër is te zien hoe hij maandag het huis verliet met een tas en een rugzak. Een half uur voordat maandag de bom in de metro tussen de stations Sennaja Plosjtsjad naar Technologitsjeski Institoet afging, werd een andere bom in een tas gevonden en ontmanteld op een metrostation Vosstania. Op de tas, waarin meer dan een kilo explosief materiaal werd gevonden, is het DNA van Dzjalilov aangetroffen.