Vitesse wint op bezoek bij Heracles: 0-1

In de strijd om de tickets voor de Europa League-playoffs heeft Vitesse woensdagavond goede zaken gedaan door Heracles Almelo te verslaan. De Eredivisieclub uit Arnhem won op bezoek in het Polman Stadion met 0-1. Het is voor Vitesse de tweede overwinning in een week. Zondag won de ploeg in eigen huis van grote rivaal NEC.

Vitesse had niet de overmacht op het veld, maar kwam in de 43ste minuut toch op voorsprong dankzij een schot van middenvelder Navarone Foor. De aanvalskans van Vitesse kwam tot stand nadat Heracles-verdediger Robin Gosens de bal inleverde bij Vitesse-speler Milot Rashica.

Paal

In de tweede helft joeg Heracles op de 1-1, maar dat doelpunt viel niet. Vitesse-keeper Eloy Room bracht een paar keer redding, en een schot van Reuven Niemeijer raakte de paal. Het hielp Heracles niet dat de club een half uur voor tijd met tien minuten verder moest, nadat Robin Pröpper twee keer geel had gekregen. Vier minuten voor tijd moest ook Kevin Diks van Vitesse met zijn tweede gele kaart het veld verlaten.

Woensdagavond wordt er op meer Eredivisievelden gevoetbald. FC Groningen ontvangt NEC, Ajax krijgt AZ op bezoek en Willem II neemt het in Tilburg op tegen ADO Den Haag. Koploper Feyenoord speelt in de eigen Kuip tegen Go Ahead Eagles.