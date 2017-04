Van Praag herkozen in uitvoerend comité UEFA

Michael van Praag is herkozen als lid van het uitvoerend comité van de UEFA, het hoogste bestuursorgaan van de Europese voetbalbond. Dat gebeurde woensdagmiddag op het congres van de bond in het Finse Helsinki. De 69-jarige Amsterdammer mag de volgende vier jaar op het hoogste niveau meepraten en beslissen over het Europese voetbal.

Van Praag is een van de acht leden van het comité, en is verkozen uit twaalf bestuurders die zich kandidaat hadden gesteld. Hij zit al sinds 2009 in het comité, en is samen met de Brit David Gill de enige die herkozen is. Tijdens het congres in Finland is besloten dat bestuurders maximaal drie termijnen van vier jaar in het comité plaats mogen nemen. Van Praag is daarmee aan zijn laatste termijn begonnen.

Van Praag is naast voetbalbobo op Europees niveau ook bondsvoorzitter van de Nederlandse KNVB. Vorig jaar deed hij een gooi naar het voorzitterschap van de UEFA, maar die verkiezing verloor hij van de Sloveen Aleksander Ceferin.